Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Thuận Đức, Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định, Thị xã An Nhơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Hoạch toán sổ quỹ tiền mặt hàng ngày.

- Xử lý tài chính doanh nghiệp một cách linh hoạt.

- Cân đối tiền giữa nhà cung cấp và quỹ tiền lương của công ty.

- Chịu trách nhiệm giao dịch ngân hàng như chuyển tiền, rút tiền.

- Theo dõi các khoản nợ NH khi đến hạn thanh toán.

- Tổng hợp lại giá thành sản phẩm từ các BP trình ban giám đốc và lưu trữ hồ sơ.

- Tập hợp các chi phí sản xuất chung làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm.

- Kiểm soát các loại giá thành cho từng sản phẩm theo từng đơn hàng sản xuất.

-Báo giá sản phẩm đan gia công theo Định Mức.

- Làm hợp đồng gia công cho các đơn vị.

- Theo dõi đối chiếu công nợ với các điểm Đan gia Công.

- Tập hợp hồ sơ khai báo thuế và các hồ sơ liên quan theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳngchuyên ngành kế toán.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.

- Cẩn thận, nhanh nhẹn, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm cao trong công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, tạo thiện cảm và khéo léo trong giao tiếp và trong xử lý công việc.

- Có đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Sử dụng vi tính văn phòng thông thạo.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Lương, thưởng tốt (tăng lương hàng năm, thưởng cuối năm)

- BHXH đầy đủ, hỗ trợ ăn trưa, ăn tối, chỗ ở cho nhân viên.

- Được đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh

