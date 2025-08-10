Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MỸ HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổng kho đá Phú Hưng – Số 1, Ngõ 95, Gia Thượng, Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing tổng thể cho các dự án của Công ty.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường.

Phát triển và quản lý ngân sách marketing hiệu quả.

Xây dựng và quản lý các kênh truyền thông online và offline (website, mạng xã hội, sự kiện...).

Quản lý và giám sát hoạt động của đội ngũ marketing.

Đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing và báo cáo kết quả định kỳ.

Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ marketing.

Thực hiện các hoạt động PR và quan hệ công chúng để nâng cao hình ảnh của Công ty.

Định dạng và phát triển thương hiệu

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing Manager hoặc các vị trí tương đương.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing online và offline.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo.

Thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ marketing online như Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads là một lợi thế.

Khả năng chịu áp lực công việc cao và làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MỸ HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15.000.000đ - 17.000.000đ + hoa hồng

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Mua gói bảo hiểm nhân thọ khi làm được 05 năm tại Công ty.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty (thưởng các ngày Lễ lớn, Tết, nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau...)

Xét tăng lương hàng năm.

Ăn cơm trưa tại Nhà ăn Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MỸ HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin