Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Takumino làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Định: Lô E9.1 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, An Nhơn, Thị xã An Nhơn

- Kiểm tra, đối chiếu và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

- Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.

- Theo dõi đối chiếu kho vật tư, thành phẩm

- Lập và kiểm soát hóa đơn đầu vào, đầu ra, báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo định kỳ.

- Thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định.

- Theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ, trích khấu hao theo quy định.

- Thực hiện các bút toán kết chuyển lãi lỗ, doanh thu, chi phí.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Tham gia làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi có yêu cầu.

- Lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán theo quy định.

- Kế toán tính giá thành và xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Ban giám đốc.

- Độ tuổi: 22 - 35 tuổi.

- Giới tính: Không yêu cầu.

- Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học về Kế toán, Tài chính – Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm trên 02 năm.

- Chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực.

- Ưu tiên ứng viên khu vực Thị xã An Nhơn.

- Có thể tăng ca tuỳ theo từng yêu cầu giai đoạn sản xuất kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Takumino Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 đến 12 triệu

- Các chế độ của Công ty: lương tháng 13; 12 ngày phép/năm; BHXH; xét tăng lương định kỳ.

- Các phúc lợi khác của Công ty: thưởng Lễ, Tết; du lịch; chăm sóc sức khỏe.

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Takumino

