Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Takumino làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Takumino
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty TNHH Takumino

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Takumino

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Lô E9.1 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, An Nhơn, Thị xã An Nhơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Kiểm tra, đối chiếu và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
- Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.
- Theo dõi đối chiếu kho vật tư, thành phẩm
- Lập và kiểm soát hóa đơn đầu vào, đầu ra, báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo định kỳ.
- Thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định.
- Theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ, trích khấu hao theo quy định.
- Thực hiện các bút toán kết chuyển lãi lỗ, doanh thu, chi phí.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Tham gia làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi có yêu cầu.
- Lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán theo quy định.
- Kế toán tính giá thành và xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22 - 35 tuổi.
- Giới tính: Không yêu cầu.
- Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học về Kế toán, Tài chính – Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Có kinh nghiệm trên 02 năm.
- Chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực.
- Ưu tiên ứng viên khu vực Thị xã An Nhơn.
- Có thể tăng ca tuỳ theo từng yêu cầu giai đoạn sản xuất kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Takumino Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 đến 12 triệu
- Các chế độ của Công ty: lương tháng 13; 12 ngày phép/năm; BHXH; xét tăng lương định kỳ.
- Các phúc lợi khác của Công ty: thưởng Lễ, Tết; du lịch; chăm sóc sức khỏe.
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Takumino

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Takumino

Công ty TNHH Takumino

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô E9.1 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

