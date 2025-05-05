Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Wesbrook Việt Nam làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Wesbrook Việt Nam làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Wesbrook Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty TNHH Wesbrook Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Wesbrook Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Lô D11

- D12 KCN Phú Tài, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty.
Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các chứng từ kế toán liên quan đến sản xuất.
Lập báo cáo kế toán định kỳ về tình hình sản xuất (chi phí sản xuất, sản lượng, hiệu quả sản xuất, ...).
Hỗ trợ xây dựng và cải tiến các quy trình kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất.
Tham gia vào quá trình kiểm kê định kỳ nguyên vật liệu, hàng tồn kho.
Cập nhật và quản lý dữ liệu kế toán sản xuất trên hệ thống phần mềm kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định về kế toán sản xuất.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin, lập báo cáo.
Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (các hàm tính toán, bảng tính).
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Wesbrook Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Wesbrook Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Wesbrook Việt Nam

Công ty TNHH Wesbrook Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D11-D12 KCN Phú Tài, Quy Nhơn, Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

