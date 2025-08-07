Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ONE TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Kế toán tổng hợp

Chịu trách nhiệm hỗ trợ thực hiện tất cả các loại báo cáo quản trị và báo cáo thuế đảm bảo đúng kì, chính xác, kịp thời.

Chịu trách nhiệm hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát số liệu tất các loại báo cáo gửi Kế toán trưởng và BGD.

Phối hợp với kế toán giá thành hoàn thiện hệ thống giá thành thuế và quản trị.

Chịu trách nhiệm hỗ trợ triển khai rà soát hệ thống hạch toán – báo cáo hàng kỳ đưa ra cá vấn đề tồn đọng và phương án xử lý.

Chịu trách nhiệm hỗ trợ viết và thực hiện các quy định, quy trình.

Chịu trách nhiệm thực thi các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi từ 25-35

Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 03 năm ở vị trí kế toán dịch vụ, kiểm toán độc lập

Thành thạo Word, Excel, Powerpoint

Có kĩ năng sáng tạo, lập kế hoạch

Có khả năng giải quyết công việc, phán quyết, thuyết phục, năng lực lãnh đạo

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập: 15 –17 triệu tùy theo năng lực thực tế

Hỗ trợ chi phí ăn trưa 35.000đ/bữa

Được cấp phát trang phục, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, bố trí không gian làm việc theo yêu cầu công việc;

Được thanh toán lương đúng thời hạn, đúng thỏa thuận khi tuyển dụng;

Được xét thưởng cuối năm và hưởng các chế độ theo quy định chung của Công ty;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty;

Được hưởng các chế độ phúc lợi, tham quan nghỉ mát theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

