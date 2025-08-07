Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ONE TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ONE TECH VIỆT NAM
- Hà Nội: 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Chịu trách nhiệm hỗ trợ thực hiện tất cả các loại báo cáo quản trị và báo cáo thuế đảm bảo đúng kì, chính xác, kịp thời.
Chịu trách nhiệm hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát số liệu tất các loại báo cáo gửi Kế toán trưởng và BGD.
Phối hợp với kế toán giá thành hoàn thiện hệ thống giá thành thuế và quản trị.
Chịu trách nhiệm hỗ trợ triển khai rà soát hệ thống hạch toán – báo cáo hàng kỳ đưa ra cá vấn đề tồn đọng và phương án xử lý.
Chịu trách nhiệm hỗ trợ viết và thực hiện các quy định, quy trình.
Chịu trách nhiệm thực thi các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 03 năm ở vị trí kế toán dịch vụ, kiểm toán độc lập
Thành thạo Word, Excel, Powerpoint
Có kĩ năng sáng tạo, lập kế hoạch
Có khả năng giải quyết công việc, phán quyết, thuyết phục, năng lực lãnh đạo
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ONE TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí ăn trưa 35.000đ/bữa
Được cấp phát trang phục, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, bố trí không gian làm việc theo yêu cầu công việc;
Được thanh toán lương đúng thời hạn, đúng thỏa thuận khi tuyển dụng;
Được xét thưởng cuối năm và hưởng các chế độ theo quy định chung của Công ty;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty;
Được hưởng các chế độ phúc lợi, tham quan nghỉ mát theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ONE TECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI