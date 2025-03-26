Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 175 USD

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Mức lương
12 - 175 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: R(R2) Khu công nghiệp Quang Châu, Phường Quang Châu, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 12 - 175 USD

• Giám sát và quản lý các hoạt động kế toán và báo cáo tài chính của công ty.
• Đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực và chính sách kế toán có liên quan.
• Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm chính xác.
• Duy trì hệ thống tài chính và hỗ trợ cải tiến phương pháp kế toán.
• Quản lý kiểm soát nội bộ để bảo vệ tài sản của công ty.
• Phối hợp với kiểm toán viên bên ngoài và xử lý các yêu cầu kiểm toán.
• Chuẩn bị ngân sách và dự báo, đồng thời theo dõi hiệu quả tài chính của công ty so với chúng.
• Hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên kế toán cấp dưới phát triển chuyên môn.
• Sử dụng hệ thống FAST và SAP để hợp lý hóa quy trình kế toán.
• Truyền đạt dữ liệu tài chính một cách hiệu quả cho quản lý cấp trên và góp phần đưa ra quyết định.

Với Mức Lương 12 - 175 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán, tài chính, tập trung vào giám sát.
• Thành thạo tiếng Trung (bắt buộc)
• Bằng cử nhân về Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
• Có kiến thức vững chắc về các nguyên tắc tài chính và kế toán.
• Thành thạo phần mềm tài chính, ưu tiên FAST và SAP.

Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô R(R2) KCN Quang Châu-Việt Yên-Bắc Giang.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

