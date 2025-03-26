Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 175 USD

• Giám sát và quản lý các hoạt động kế toán và báo cáo tài chính của công ty.

• Đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực và chính sách kế toán có liên quan.

• Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm chính xác.

• Duy trì hệ thống tài chính và hỗ trợ cải tiến phương pháp kế toán.

• Quản lý kiểm soát nội bộ để bảo vệ tài sản của công ty.

• Phối hợp với kiểm toán viên bên ngoài và xử lý các yêu cầu kiểm toán.

• Chuẩn bị ngân sách và dự báo, đồng thời theo dõi hiệu quả tài chính của công ty so với chúng.

• Hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên kế toán cấp dưới phát triển chuyên môn.

• Sử dụng hệ thống FAST và SAP để hợp lý hóa quy trình kế toán.

• Truyền đạt dữ liệu tài chính một cách hiệu quả cho quản lý cấp trên và góp phần đưa ra quyết định.