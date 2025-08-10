Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30-18h, nghỉ trưa 1.5h)

Lên dự toán dòng tiền hàng tháng, quý, năm

Quản lý thu chi nội bộ

Làm hồ sơ thanh toán, hồ sơ thầu cho một số khách hàng, đối tác

Quản lý việc thực hiện các công việc của kế toán nội bộ hiện tại bao gồm: Lương, BHXH, thanh toán, ngân hàng, lưu trữ hồ sơ,…

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

Báo cáo kết quả công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Được đào tạo về kế toán thuế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm kế toán

Đã có kinh nghiệm làm trong công ty IT Phần mềm

Am hiểu luật kế toán.

Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận, thật thà, chính trực;

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10.000.000 - 12.000.000

Bảo hiểm đóng sau 02 tháng thử việc, thử việc 85% lương

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, …; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái

Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ hàng năm

Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án, thưởng kinh doanh

Lương OT tính theo luật

Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...

12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty

Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe

Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

