Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÁI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÁI GROUP
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÁI GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 6/1 Đường số 3, Khu phố 6, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hiện nay, Phú Thái Global đang tuyển dụng vị trí Kế toán Tổng hợp để phụ trách toàn bộ công tác kế toán – tài chính, đảm bảo số liệu chính xác và hỗ trợ Ban Lãnh đạo trong việc phân tích, ra quyết định. Đây là vị trí then chốt, phù hợp với những ứng viên mong muốn làm việc ổn định, lâu dài và có cơ hội thăng tiến.
Mô tả công việc
Công tác báo cáo và nghĩa vụ thuế:
Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng tháng, quý và năm đúng hạn.
Theo dõi tình hình kê khai và quyết toán thuế; đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về thuế.
Thực hiện hoàn thuế xuất khẩu khi phát sinh (thông thường theo quý), chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan.
Làm việc và giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Công tác kế toán tổng hợp:
Kiểm soát các nghiệp vụ kế toán phần hành (kế toán bán hàng, mua hàng, công nợ, ngân hàng, quỹ tiền mặt, TSCĐ…).
Đảm bảo số liệu trên phần mềm kế toán khớp với thực tế và chứng từ gốc.
Định khoản và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh kịp thời, chính xác.
Đối chiếu và xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp định kỳ.
Theo dõi và quản lý dòng tiền, lập kế hoạch thu – chi ngắn hạn, dài hạn.
Công tác báo cáo tài chính và quản trị:
Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm đúng hạn, đảm bảo tính chính xác, trung thực.
Lập báo cáo quản trị nội bộ theo từng mảng hoạt động: dăm gỗ, than đá, logistics… giúp Ban Lãnh đạo có dữ liệu phân tích.
Phân tích biến động chi phí, doanh thu, lợi nhuận và đề xuất giải pháp tối ưu tài chính.
Tham gia xây dựng quy trình kế toán – tài chính nhằm tăng tính hiệu quả và giảm rủi ro.
Quản lý hồ sơ, chứng từ và tuân thủ:
Quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học, đầy đủ, dễ tra cứu.
Thực hiện các thủ tục liên quan đến kiểm toán nội bộ/kiểm toán độc lập.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán, tài chính và lưu trữ theo luật định.
Quản lý nhân sự kế toán (nếu có):
Hướng dẫn, đào tạo và phân công công việc cho nhân viên kế toán cấp dưới.
Kiểm tra, phê duyệt số liệu do kế toán phần hành lập.
Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong bộ phận kế toán.
Các nhiệm vụ khác:
Phối hợp với các bộ phận kinh doanh, kho vận, logistics để đối chiếu số liệu.
Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc lập kế hoạch tài chính, dự báo và chiến lược phát triển.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp hoặc tương đương.
Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực thương mại xuất nhập khẩu, logistics.
Nắm vững Luật Kế toán, Luật Thuế và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST…) và ứng dụng văn phòng.
Kỹ năng phân tích số liệu, quản lý thời gian và xử lý tình huống tốt.
Cẩn thận, trung thực, bảo mật thông tin và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÁI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng lễ – Tết và các khoản phúc lợi khác.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hỗ trợ phát triển kỹ năng.
Cơ hội học hỏi, đào tạo và thăng tiến rõ ràng trong hệ thống quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÁI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 6/1 Đường số 3, Khu phố 6, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

