Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Hanopro (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Hanopro (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Công ty TNHH Hanopro (Việt Nam)

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Hanopro (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN HAPRO, Lệ CHi, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán theo đúng quy định của pháp luật và nội quy của công ty.
Cập nhật, theo dõi và quản lý các chứng từ kế toán.
Lập báo cáo kế toán định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, quý, năm).
Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin phục vụ công tác kế toán.
Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến quy trình kế toán.
Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác kế toán.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế và các quy định liên quan.
Thành thạo phần mềm kế toán (Misoft Excel, phần mềm kế toán chuyên dụng là một lợi thế).
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến.
Khả năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Hanopro (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hanopro (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hanopro (Việt Nam)

Công ty TNHH Hanopro (Việt Nam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, toà nhà 5 tầng Ven Hồ - Khu Hồng Hà/Ngõ 109 Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

