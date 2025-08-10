Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Hanopro (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN HAPRO, Lệ CHi, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán theo đúng quy định của pháp luật và nội quy của công ty.

Cập nhật, theo dõi và quản lý các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo kế toán định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, quý, năm).

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin phục vụ công tác kế toán.

Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến quy trình kế toán.

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác kế toán.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về luật kế toán, thuế và các quy định liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (Misoft Excel, phần mềm kế toán chuyên dụng là một lợi thế).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến.

Khả năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Hanopro (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hanopro (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin