Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH KAISHI VIỆT NHẬT làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: CCN NHam Sơn Yên Lư, Yên Dũng, Thành phố Bắc Giang

Tổ chức, điều hành bộ máy kế toán của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

• Kiểm soát, tổng hợp và lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ.

• Phân tích chi phí, doanh thu, lợi nhuận nhằm đưa ra đề xuất cải thiện hiệu quả kinh doanh.

• Tham mưu cho Ban lãnh đạo về tài chính, thuế và hiệu quả sử dụng vốn.

• Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các bên liên quan.

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

• Có chứng chỉ Kế toán trưởng (ưu tiên).

• Kinh nghiệm từ [3-5 năm] ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương.

• Am hiểu luật thuế, chuẩn mực kế toán, quy định tài chính hiện hành.

• Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán misa

Tại CÔNG TY TNHH KAISHI VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ theo quy định nhà nước

tham quan du lịch hàng năm

