Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH EBC GROUP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 35 - 45 Triệu

Mức lương 35 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 6 - KCN Giang Điền, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh của Công ty, phân tích lưu lượng hàng tiêu thụ và lưu lượng hàng tồn kho, phân tích doanh thu thực tế và kế hoạch để có ý kiến về mặt tài chính với Ban Giám đốc.

Tìm, dự trữ, cân đối và điều hòa các quỹ tiền tệ cũng như điều phối hợp lý dòng lưu chuyển tiền tệ của Công ty, xác định cơ cấu vốn hợp lý của Công ty và tìm cách sử dụng đồng tiền nhàn rỗi tạm thời mang lại lợi nhuận cao nhất có thể.

Theo sát việc thực hiện các hoạt động kinh doanh để có kế hoạch thu hồi và điều hòa nguồn vốn cho toàn Công ty.

Xây dựng, đề xuất các kế hoạch đầu tư, phân bổ, sử dụng, tái sử dụng nguồn vốn của Công ty.

Tư vấn cho Ban Giám đốc và Bộ phận kinh doanh về mặt tài chính các chương trình kinh doanh tiếp thị, bán hàng từng thời kỳ.

Hỗ trợ các phòng ban khác giải quyết các công việc liên quan đến mặt tài chính - kế toán với khách hàng, nhà cung cấp và các đơn vị liên quan.

Xây dựng, tổ chúc và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán.

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Kiểm toán.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (MS Word, Excel, ...)

Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp các số liệu.

Kỹ năng, dự báo, kiểm soát các số liệu, chỉ số liên quan.

Kỹ năng suy luận, đúc kết, đề xuất và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo.

Chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công ty TNHH EBC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao trên 35.000.000đ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Các chế độ theo quy định của Nhà nước

Tổ chức sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH EBC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin