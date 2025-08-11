Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ADSDIGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 451, Đường Sao Biển 23, Vinhomes Ocean Park, Dương Xá, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thu thập và xử lý dữ liệu: Thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày.

Lập chứng từ kế toán; Nhập dữ liệu kế toán; Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ

Quản lý công nợ

Kê khai thuế; Kê khai hóa đơn, chứng từ

Tính giá trị hàng hóa/sản phẩm/dịch vụ của công ty

Lập báo cáo tháng theo yêu cầu của cấp trên; Chuẩn bị các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý.

Tạo bảng cân đối kế toán: Tổng hợp số liệu từ kế toán kho, kế toán giá thành, kế toán thuế, v.vv..để lập bảng cân đối kế toán và đối chiếu số liệu với sổ cái.

Tổ chức hạch toán, thống kê kế toán, phản ánh chính xác, đầy đủ các số liệu, tình hình luân chuyển các loại vốn trong sản xuất kinh doanh của Công ty

Kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ kế toán của nhân viên và bộ phận trực thuộc ngành do mình quản lý.

Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, thực hiện quyết toán thuế theo quy định của Nhà nước

Công việc khác theo từ lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm hoặc có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Kế toán Tổng hợp trong các ngành nghề như: Thương mại, bán lẻ, tiêu dùng (Siêu thị, thực phẩm,....)

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

Trung thực, Cẩn thận, tỉ mỉ.

Tuổi từ 25 - 35

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe.

Chịu đựng được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ADSDIGI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng theo năng lực.

Làm việc trong môi trường công ty Startup nhiều triển vọng, Sếp thân thiện, có cơ hội phát triển bản thân

Môi trường GenZ năng động, khuyến khích thể hiện bản thân

Được tham gia các hoạt động công ty: Teambuilding, thiện nguyện, du lịch, chương trình tổng kết,...

HĐLĐ, Bảo hiểm

Thưởng năng lực, chuyên cần

Trợ cấp ăn trưa

Công ty Startup có cơ hội thăng tiến cao, có cơ hội khẳng định, phát triển bản thân

Được nghỉ 02 ngày thứ 7 trong tháng (Tuần thứ 2 và tuần thứ 4)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADSDIGI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin