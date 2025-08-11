Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ADSDIGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ADSDIGI
- Hà Nội: Số 451, Đường Sao Biển 23, Vinhomes Ocean Park, Dương Xá, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thu thập và xử lý dữ liệu: Thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày.
Lập chứng từ kế toán; Nhập dữ liệu kế toán; Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ
Quản lý công nợ
Kê khai thuế; Kê khai hóa đơn, chứng từ
Tính giá trị hàng hóa/sản phẩm/dịch vụ của công ty
Lập báo cáo tháng theo yêu cầu của cấp trên; Chuẩn bị các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý.
Tạo bảng cân đối kế toán: Tổng hợp số liệu từ kế toán kho, kế toán giá thành, kế toán thuế, v.vv..để lập bảng cân đối kế toán và đối chiếu số liệu với sổ cái.
Tổ chức hạch toán, thống kê kế toán, phản ánh chính xác, đầy đủ các số liệu, tình hình luân chuyển các loại vốn trong sản xuất kinh doanh của Công ty
Kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ kế toán của nhân viên và bộ phận trực thuộc ngành do mình quản lý.
Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, thực hiện quyết toán thuế theo quy định của Nhà nước
Công việc khác theo từ lãnh đạo.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Kế toán.
Trung thực, Cẩn thận, tỉ mỉ.
Tuổi từ 25 - 35
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe.
Chịu đựng được áp lực cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ADSDIGI Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường công ty Startup nhiều triển vọng, Sếp thân thiện, có cơ hội phát triển bản thân
Môi trường GenZ năng động, khuyến khích thể hiện bản thân
Được tham gia các hoạt động công ty: Teambuilding, thiện nguyện, du lịch, chương trình tổng kết,...
HĐLĐ, Bảo hiểm
Thưởng năng lực, chuyên cần
Trợ cấp ăn trưa
Công ty Startup có cơ hội thăng tiến cao, có cơ hội khẳng định, phát triển bản thân
Được nghỉ 02 ngày thứ 7 trong tháng (Tuần thứ 2 và tuần thứ 4)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADSDIGI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
