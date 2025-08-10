Tuyển Nhân viên kỹ thuật công ty cổ phần nhựa cosmos Nam việt làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại công ty cổ phần nhựa cosmos Nam việt
Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Cụm công nghiệp Tân Cang
- Phước Tân, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 16 Triệu
- Thay khuôn sản xuất , Vệ sinh máy cấp liệu, Tháo khuôn sản xuất, Lắp khuôn sản xuất
- Chỉnh điều kiện ép: Chỉnh điều kiện khi phát sinh lỗi
- Thực hiện form bảng biểu theo công việc
- Xử lý phát sinh sự cố trong ca sản xuất
- Nhập nguyên liệu về kho
Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên về ngành kĩ thuật
• Có trên 5 năm kinh nghiệm vận hành các dòng máy Nhật
• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong ngành ép nhựa.
• Có kinh nghiệm chuyên sâu trong sản xuất số lượng
• Kiến thức sâu về các loại máy ép nhựa, khuôn và vật liệu như PP, PE, ABS, PC.PMMA
• Thành thạo các thao tác thay khuôn, thiết lập thông số ép và xử lý sự cố máy ép.
• Hiểu biết nguyên lý ép nhựa theo khoa học (scientific molding).
• Giỏi phân tích, xử lý sự cố và cải tiến quy trình.
Tại công ty cổ phần nhựa cosmos Nam việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản (8h): 15-16 Triệu/Tháng
- Tham gia đầy đủ BHXH, BH Y tế, BHTN
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Thưởng lễ, tết hàng năm và tham gia các hoạt động Team buliding hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần nhựa cosmos Nam việt
