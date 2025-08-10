Tuyển Nhân viên kỹ thuật công ty cổ phần nhựa cosmos Nam việt làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Cụm công nghiệp Tân Cang - Phước Tân, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

- Thay khuôn sản xuất , Vệ sinh máy cấp liệu, Tháo khuôn sản xuất, Lắp khuôn sản xuất

- Chỉnh điều kiện ép: Chỉnh điều kiện khi phát sinh lỗi

- Thực hiện form bảng biểu theo công việc

- Xử lý phát sinh sự cố trong ca sản xuất

- Nhập nguyên liệu về kho

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên về ngành kĩ thuật

• Có trên 5 năm kinh nghiệm vận hành các dòng máy Nhật

• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong ngành ép nhựa.

• Có kinh nghiệm chuyên sâu trong sản xuất số lượng

• Kiến thức sâu về các loại máy ép nhựa, khuôn và vật liệu như PP, PE, ABS, PC.PMMA

• Thành thạo các thao tác thay khuôn, thiết lập thông số ép và xử lý sự cố máy ép.

• Hiểu biết nguyên lý ép nhựa theo khoa học (scientific molding).

• Giỏi phân tích, xử lý sự cố và cải tiến quy trình.

Tại công ty cổ phần nhựa cosmos Nam việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản (8h): 15-16 Triệu/Tháng

- Tham gia đầy đủ BHXH, BH Y tế, BHTN

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Thưởng lễ, tết hàng năm và tham gia các hoạt động Team buliding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần nhựa cosmos Nam việt

