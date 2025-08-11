Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 284 - 286 Lê Quảng Chí, P. Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp xây dựng quy trình kế toán thuế phù hợp với mô hình công trình, dịch vụ xây dựng

Lập - kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT đầu ra - vào, chỉnh sửa và xử lý sai xót hóa đơn (nếu có)

Ghi nhận và hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh

Thực hiện các nghiệp vụ kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN định kỳ (quý, năm)

Chuẩn bị hồ sơ thuế, hóa đơn chứng từ, đảm bảo đầy đủ - hợp lệ - sẵn sàng cho thanh tra/quyết toán

Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có yêu cầu giải trình, thanh tra, kiểm tra

Theo dõi và thực hiện thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (báo tăng/giảm, điều chỉnh, chốt sổ, chế độ thai sản, ốm đau…).

Cập nhật và tư vấn chính sách thuế nội bộ, đề xuất hướng xử lý hiệu quả và đúng luật.

Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc và Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

Có từ 2- 3 năm kinh nghiệm thực tế về thuế doanh nghiệp, ưu tiên các bạn đã làm trong ngành xây dựng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế

Về giá trị cá nhân: Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, tư duy logic tốt; có tinh thần hợp tác và phối hợp nhóm

Tư duy liên tục cải tiến: Chủ động học hỏi thêm kiến thức để phục vụ cho công việc

Tư duy giải quyết vấn đề: Luôn ý thức và chủ động đề xuất cách giải quyết khi vấn đề xuất hiện

Là người trung thực, tận tâm, có trách nhiệm với công việc, với tổ chức

Thái độ nhiệt tình khi hỗ trợ đồng nghiệp

Sự phù hợp về giá trị với SBS: Khát vọng luôn thay đổi, phát triển, sống tử tế, làm việc trên tinh thần phụng sự

Cùng SBS thực thi, lan tỏa các hoạt động văn hóa (thể thao, đọc sách) của SBS

Tại Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS Thì Được Hưởng Những Gì

Bạn sẽ là người làm chủ và quyết định thu nhập của mình dựa trên năng lực của bản thân, lương tương xứng với giá trị bạn tạo ra (lương khởi điểm từ 10 triệu trở lên)

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao

Được cung cấp máy tính, các thiết bị để hỗ trợ cho công việc

Hưởng đầy đủ các phúc lợi theo quy định pháp luật. Đặc biệt, tại SBS, công ty đóng toàn bộ bảo hiểm cho nhân viên ngay sau khi chuyển sang chính thức

Môi trường có uy tín về thương hiệu trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng. Tự hào là nơi làm việc đầy trẻ trung và công bằng, việc chú trọng vào trải nghiệm của nhân sự được đặt lên hàng đầu

Sự sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình từ Ban lãnh đạo đến nhân viên

Tham gia các buổi đào tạo định hướng toàn công ty từ đội ngũ Co-founder, tham gia các buổi đào tạo nội bộ, các khóa học bên ngoài của phòng ban để nâng cao kiến thức chuyên môn

Tham gia các hoạt động sinh hoạt nội bộ định kỳ, teambuilding hằng năm, các sự kiện lớn nhỏ cùng công ty: Giáng sinh, YEP, Trung thu, 20/10, 8/3, sinh nhật SBS,...

Tham gia các hoạt động văn hóa của công ty như: giải chạy SBS running, các giải chạy lớn, chuyên nghiệp khác, phát triển "Trí" thông qua nét văn hóa đọc sách đặc trưng

Được lan tỏa văn hóa ghi nhận qua hình thức Kudos chỉ có tại SBS từ những hành động dù rất nhỏ của nhân viên

Nhiều chính sách khác dành riêng cho SBS-er: sinh nhật, hiếu hỉ, chính sách giới thiệu, khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/năm, tích sao đổi quà, vinh danh nhân sự, quản lý xuất sắc theo định kỳ,...

Tại SBS, bạn luôn được lắng nghe, bạn có quyền tự do đề xuất ý kiến cải tiến, các ý tưởng hay cho quy trình làm việc, hiệu suất,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin