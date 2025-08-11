Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp xây dựng quy trình kế toán thuế phù hợp với mô hình công trình, dịch vụ xây dựng
Lập - kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT đầu ra - vào, chỉnh sửa và xử lý sai xót hóa đơn (nếu có)
Ghi nhận và hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh
Thực hiện các nghiệp vụ kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN định kỳ (quý, năm)
Chuẩn bị hồ sơ thuế, hóa đơn chứng từ, đảm bảo đầy đủ - hợp lệ - sẵn sàng cho thanh tra/quyết toán
Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có yêu cầu giải trình, thanh tra, kiểm tra
Theo dõi và thực hiện thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (báo tăng/giảm, điều chỉnh, chốt sổ, chế độ thai sản, ốm đau…).
Cập nhật và tư vấn chính sách thuế nội bộ, đề xuất hướng xử lý hiệu quả và đúng luật.
Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc và Trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2- 3 năm kinh nghiệm thực tế về thuế doanh nghiệp, ưu tiên các bạn đã làm trong ngành xây dựng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế
Về giá trị cá nhân: Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, tư duy logic tốt; có tinh thần hợp tác và phối hợp nhóm
Tư duy liên tục cải tiến: Chủ động học hỏi thêm kiến thức để phục vụ cho công việc
Tư duy giải quyết vấn đề: Luôn ý thức và chủ động đề xuất cách giải quyết khi vấn đề xuất hiện
Là người trung thực, tận tâm, có trách nhiệm với công việc, với tổ chức
Thái độ nhiệt tình khi hỗ trợ đồng nghiệp
Sự phù hợp về giá trị với SBS: Khát vọng luôn thay đổi, phát triển, sống tử tế, làm việc trên tinh thần phụng sự
Cùng SBS thực thi, lan tỏa các hoạt động văn hóa (thể thao, đọc sách) của SBS
Tại Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao
Được cung cấp máy tính, các thiết bị để hỗ trợ cho công việc
Hưởng đầy đủ các phúc lợi theo quy định pháp luật. Đặc biệt, tại SBS, công ty đóng toàn bộ bảo hiểm cho nhân viên ngay sau khi chuyển sang chính thức
Môi trường có uy tín về thương hiệu trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng. Tự hào là nơi làm việc đầy trẻ trung và công bằng, việc chú trọng vào trải nghiệm của nhân sự được đặt lên hàng đầu
Sự sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình từ Ban lãnh đạo đến nhân viên
Tham gia các buổi đào tạo định hướng toàn công ty từ đội ngũ Co-founder, tham gia các buổi đào tạo nội bộ, các khóa học bên ngoài của phòng ban để nâng cao kiến thức chuyên môn
Tham gia các hoạt động sinh hoạt nội bộ định kỳ, teambuilding hằng năm, các sự kiện lớn nhỏ cùng công ty: Giáng sinh, YEP, Trung thu, 20/10, 8/3, sinh nhật SBS,...
Tham gia các hoạt động văn hóa của công ty như: giải chạy SBS running, các giải chạy lớn, chuyên nghiệp khác, phát triển "Trí" thông qua nét văn hóa đọc sách đặc trưng
Được lan tỏa văn hóa ghi nhận qua hình thức Kudos chỉ có tại SBS từ những hành động dù rất nhỏ của nhân viên
Nhiều chính sách khác dành riêng cho SBS-er: sinh nhật, hiếu hỉ, chính sách giới thiệu, khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/năm, tích sao đổi quà, vinh danh nhân sự, quản lý xuất sắc theo định kỳ,...
Tại SBS, bạn luôn được lắng nghe, bạn có quyền tự do đề xuất ý kiến cải tiến, các ý tưởng hay cho quy trình làm việc, hiệu suất,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập