Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Làm việc tại Văn phòng cty, ghi nhận số liệu của công ty

Vận hành team kế toán với vai trò Leader

Kiểm tra, kiểm soát, xuất hóa đơn điện tử, lên doanh thu, theo dõi nhập xuất tồn kho .....

Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả

Hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh vào Misa

Ngân hàng

Lưu trữ chứng từ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.