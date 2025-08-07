Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: LK3

- 08, đường Hoàng Minh Chánh, tổ 8C, khu phố Đồng Nai, phường Hoá An, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm việc tại Văn phòng cty, ghi nhận số liệu của công ty
Vận hành team kế toán với vai trò Leader
Kiểm tra, kiểm soát, xuất hóa đơn điện tử, lên doanh thu, theo dõi nhập xuất tồn kho .....
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả
Hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh vào Misa
Ngân hàng
Lưu trữ chứng từ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-15tr (tùy theo năng lực, được xét tăng lương hàng năm)
- Thưởng tháng 13, BHXH, du lịch hàng năm, thưởng lễ, khám sức khỏe định kì, cơm trưa, thưởng sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: LK3-08, đường Hoàng Minh Chánh, tổ 8C, khu phố Đồng Nai, phường Hoá An, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

