Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: LK3
- 08, đường Hoàng Minh Chánh, tổ 8C, khu phố Đồng Nai, phường Hoá An, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Làm việc tại Văn phòng cty, ghi nhận số liệu của công ty
Vận hành team kế toán với vai trò Leader
Kiểm tra, kiểm soát, xuất hóa đơn điện tử, lên doanh thu, theo dõi nhập xuất tồn kho .....
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả
Hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh vào Misa
Ngân hàng
Lưu trữ chứng từ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 10-15tr (tùy theo năng lực, được xét tăng lương hàng năm)
- Thưởng tháng 13, BHXH, du lịch hàng năm, thưởng lễ, khám sức khỏe định kì, cơm trưa, thưởng sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY
