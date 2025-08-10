Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN Long Thành, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

-Làm việc tốt theo nhóm để hỗ trợ các công việc hành chính và giấy tờ
Works well in teams to assist with administrative and paperwork tasks
-Hỗ trợ nghiên cứu, nhập liệu, ghi chép và lưu trữ hồ sơ tài chính chính xác, đầy đủ.
Support researching, filling data entry, recording, and maintaining accurate and complete financial records.
-Xác minh tính hợp lệ của tài liệu và hóa đơn bằng dữ liệu trên hệ thống
Verify the validity of documents and invoices using system data
-Theo dõi các khoản thu - chi
Keep track of AR and AP
-Hỗ trợ các công việc khác trong lĩnh vực kế toán.
Support other jobs in the accounting field.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sinh viên năm 2, 3, 4 có thể làm việc full-time ít nhất 3 ngày mỗi tuần.
2nd, 3rd, 4th-year students who can work full-time for at least 3 days a week.
-Học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.
Majoring in Accounting, Auditing, Banking, Finance, or related fields.
-Yêu thích và mong muốn phát triển trong ngành tài chính và kế toán.
Passionate about and eager to develop in the finance and accounting field.
-Tiếng Anh cơ bản.
Basic English skills.
-Chi tiết, chính xác, kỷ luật, khả năng làm việc nhóm, và giao tiếp tốt.
Attention to detail, accuracy, teamwork ability, and good communication.

Tại CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Phụ cấp thực tập mỗi tháng và trợ cấp tiền nhà trọ.
Monthly internship allowance and housing allowance.
-Cơ hội làm việc trong một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực Ceramic.
Opportunity to work in a leading multinational corporation in the Ceramic industry.
-Đào tạo cho sinh viên mới tốt nghiệp và chưa có kinh nghiệm.
Training for fresh graduates and those without experience.
-Cơ hội áp dụng kiến thức vào thực tế, làm việc trực tiếp với các dự án.
Opportunity to apply knowledge in practice and work directly on projects.
-Chính sách thăng tiến nội bộ và cơ hội phát triển sự nghiệp dựa trên đánh giá năng lực.
Internal promotion policies and career development opportunities based on performance evaluation.
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, và thân thiện.
Professional, dynamic, and friendly working environment.
-Cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, và các khóa đào tạo phát triển kỹ năng.
Opportunity to participate in cultural, sports activities, and skill development training courses.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Long Thanh IZ, Tam An Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam

