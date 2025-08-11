Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LEADO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LEADO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH LEADO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY TNHH LEADO VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH LEADO VIỆT NAM

Mức lương
22 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Số 09, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 22 - 25 Triệu

-Thực hiện kê khai và nộp các loại báo cáo thuế theo quy định: VAT, TNCN, TNDN, quyết toán thuế định kỳ,...
-Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến doanh thu, chi phí, xuất hóa đơn trên phần mềm kế toán.
-Phân bổ công cụ dụng cụ, tính khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định.
-Kiểm tra, đối chiếu doanh thu và chi phí từ các kênh bán hàng: sàn TMĐT (Shopee, Lazada,...), khách hàng offline, hệ thống siêu thị.
-Theo dõi công nợ phải thu – phải trả; quản lý hàng tồn kho định kỳ.
-Tham gia kiểm kê tài sản, hàng hóa và phối hợp công tác kiểm tra định kỳ hàng tháng.
-Đối chiếu, đảm bảo sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
-Lập báo cáo tài chính định kỳ: tháng, quý, 6 tháng, năm, và các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của Kế toán trưởng hoặc Ban giám đốc.
-Hỗ trợ cung cấp hồ sơ, giải trình số liệu khi có thanh tra, kiểm toán, quyết toán thuế.
-Thu thập, kiểm tra, sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán đầy đủ, đúng quy định.
-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên..

Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
-Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.
-Có kinh nghiệm thực tế trong việc kê khai, quyết toán các loại thuế cho doanh nghiệp.
-Thành thạo phần mềm kế toán như: MISA, FAST, BRAVO,... Ưu tiên ứng viên có kiến thức về IFRS.
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ hoặc thương mại điện tử (Shopee, Lazada,...).
-Kỹ năng sử dụng Excel tốt, nắm vững các hàm và công thức xử lý dữ liệu kế toán.
-Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực công việc.
-Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.
-Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Hoa..

Tại CÔNG TY TNHH LEADO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: 22.000.000 – 25.000.000 (Gross) + KPI.
-Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
-Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết.
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển.
-Được đào tạo nâng cao chuyên môn và hỗ trợ trong công việc từ đội ngũ kế toán trưởng..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEADO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LEADO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LEADO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 đường số 9, Khu dân cư HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7, tp. Hồ Chí Minh

