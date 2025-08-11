Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LEADO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu

Mức lương 22 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Số 09, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 22 - 25 Triệu

-Thực hiện kê khai và nộp các loại báo cáo thuế theo quy định: VAT, TNCN, TNDN, quyết toán thuế định kỳ,...

-Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến doanh thu, chi phí, xuất hóa đơn trên phần mềm kế toán.

-Phân bổ công cụ dụng cụ, tính khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định.

-Kiểm tra, đối chiếu doanh thu và chi phí từ các kênh bán hàng: sàn TMĐT (Shopee, Lazada,...), khách hàng offline, hệ thống siêu thị.

-Theo dõi công nợ phải thu – phải trả; quản lý hàng tồn kho định kỳ.

-Tham gia kiểm kê tài sản, hàng hóa và phối hợp công tác kiểm tra định kỳ hàng tháng.

-Đối chiếu, đảm bảo sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

-Lập báo cáo tài chính định kỳ: tháng, quý, 6 tháng, năm, và các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của Kế toán trưởng hoặc Ban giám đốc.

-Hỗ trợ cung cấp hồ sơ, giải trình số liệu khi có thanh tra, kiểm toán, quyết toán thuế.

-Thu thập, kiểm tra, sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán đầy đủ, đúng quy định.

-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên..

Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

-Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

-Có kinh nghiệm thực tế trong việc kê khai, quyết toán các loại thuế cho doanh nghiệp.

-Thành thạo phần mềm kế toán như: MISA, FAST, BRAVO,... Ưu tiên ứng viên có kiến thức về IFRS.

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ hoặc thương mại điện tử (Shopee, Lazada,...).

-Kỹ năng sử dụng Excel tốt, nắm vững các hàm và công thức xử lý dữ liệu kế toán.

-Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực công việc.

-Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

-Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Hoa..

Tại CÔNG TY TNHH LEADO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: 22.000.000 – 25.000.000 (Gross) + KPI.

-Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

-Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển.

-Được đào tạo nâng cao chuyên môn và hỗ trợ trong công việc từ đội ngũ kế toán trưởng..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEADO VIỆT NAM

