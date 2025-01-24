Tuyển Key Account Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh dược phẩm kênh thầu trong phạm vi khu vực phụ trách

- Xây dựng và củng cố mối quan hệ chặt chẽ với các bên hữu quan ảnh hưởng tới quá trình kinh doanh kênh thầu như các đối tác, Sở Y tế, Ban giám đốc bệnh viện, Khoa Dược, các Khoa điều trị, các Phòng ban liên quan của bệnh viện…

- Theo dõi và nắm bắt thông tin về thầu tại địa bàn được giao, chịu trách nhiệm xây dựng danh mục thầu về hàng hóa và số lượng theo chỉ tiêu được giao

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, phân tích hồ sơ thầu, giá đối thủ cạnh tranh tham gia thầu & các yếu tố cơ hội, nguy cơ nhằm đạt mục tiêu trúng thầu trên các địa bàn thuộc khu vực phụ trách

- Phối hợp và giám sát đội ngũ kinh doanh tại địa bàn hoàn thành mục tiêu bán hàng sau khi đã trúng thầu

- Phân bổ và sử dụng chi phí bán hàng hiệu quả trong ngân sách được giao

- Lập kế hoạch phát triển kinh doanh theo tháng, quý, năm.