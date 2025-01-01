Công việc Key account

Hiện nay, các doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào nhóm khách hàng trọng điểm kéo theo nhu cầu tuyển việc làm Key Account ngày càng tăng trên thị trường. Mức lương của vị trí công việc này hấp dẫn, dao động từ 13.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng phụ thuộc cấp bậc chuyên môn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Key Account

Key Account là những khách hàng trọng điểm, được ưu tiên trong các doanh nghiệp. Những Key Account có tiềm năng mua sản phẩm/dịch vụ của công ty với số lượng lớn và có hành vi mua hàng phức tạp, khó nắm bắt.

Bất cứ doanh nghiệp nào cũng có đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Để thành công, các công ty cần phải xây dựng được những tệp khách hàng chất lượng, đặc biệt là các khách hàng lớn. Vì vậy, vai trò và nhiệm vụ của một nhân viên Key Account lại càng được chú trọng hơn.

Key Account có thể là những người đem lại doanh thu lớn cho công ty. Nếu chăm sóc những khách hàng, đối tác lớn, doanh nghiệp sẽ có nguồn thu nhập bền vững và ổn định. Từ đây, lợi nhuận của công ty tăng và vị trí trên thị trường sẽ ngày càng cải thiện và ổn định.

Trong xu hướng phát triển kinh tế theo thời đại mới, nhu cầu tuyển dụng nhân viên Key Account tăng trưởng liên tục theo các năm. Có tới hàng trăm tin đăng tìm kiếm vị trí công việc này mỗi tháng trên các trang web việc làm với mức lương hấp dẫn. Đây là cơ hội tốt cho những nhân lực muốn thử sức ở vị trí nhân viên Key Account, vừa giúp ổn định kinh thế vừa có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công việc.

2. Mức lương trung bình của nhân viên Key Account

Hiện nay, có rất nhiều công ty tuyển dụng việc làm Key Account trên thị trường. Do đó, thu nhập của ngành này khá cạnh tranh phụ thuộc vào cấp bậc và kinh nghiệm. Dưới đây là bảng lương chi tiết:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm Key Account Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Key Account Intern 5.000.000 - 8.000.000 Key Account Executive 13.000.000 - 17.000.000 Key Account Manager 18.000.000 - 20.000.000 Senior Key Account Manager 19.000.000 - 25.000.000

3. Mô tả chi tiết về công việc của một Key Account

Nhiệm vụ chính của một nhân viên Key Account là xây dựng, duy trì mối quan hệ với những khách hàng tiềm năng. Để hoàn thành công việc, ứng viên cần thực hiện các nhiệm vụnhiều công việc khác nhau thậm chí có thể làm thêm ngoài giờ. Dưới đây là công việc chi tiết của một nhân viên Key Account:

Xác định và tìm hiểu về các khách hàng tiềm năng: Xác định đúng đâu là khách hàng tiềm năng, tìm hiểu về khách hàng để đưa ra những phương án phù hợp.

Xây dựng, duy trì mối quan hệ: Tạo dựng, nuôi dưỡng mối quan hệ thân thiết với các khách hàng quan trọng, đảm bảo có thể tăng doanh số, duy trì sự phát triển ổn định và bền vững trong doanh nghiệp.

Lập kế hoạch, triển khai chiến lược kinh doanh: Đưa ra những chiến lược phù hợp với từng khách hàng, tối ưu doanh số bán hàng và thu về lợi nhuận hiệu quả.

Tối ưu hóa giá trị của khách hàng: Đề xuất giải pháp, sản phẩm tốt nhất nhằm phục vụ yêu cầu của các khách hàng tiềm năng, tạo lợi ích cho doanh nghiệp.

Liên kết các bộ phận trong công ty: Nhân viên Key Account là cầu nối giữa khách hàng và các bộ phận khác. Do đó, những người làm lĩnh vực này cần khả năng tổng hợp, kết nối mọi người nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng: Phải tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Nhân viên sẽ cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc từ khách hàng để giúp họ đưa ra quyết định mua hàng thông minh và hiệu quả.

Giải quyết, xử lý tranh chấp, khiếu nại: Xử lý nhanh chóng, chuyên nghiệp, đảm bảo khách hàng hài lòng và vẫn duy trì quan hệ tốt.

Theo dõi, đánh giá kết quả: Công việc này giúp các nhân viên Key Account có thể điều chỉnh, tối ưu hóa các hoạt động nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Xây dựng mối quan hệ mới: Tìm kiếm, phát triển mối quan hệ với những khách hàng tiềm năng là chiến lược của các nhân viên Key Account.

Báo cáo, phân tích: Báo cáo tình hình và tiến độ của các khách hàng tiềm năng, phân tích số liệu thông tin để đưa ra định hướng chiến lược.

Đàm phán hợp đồng: Đưa ra các điều khoản phù hợp, giúp cho công việc thuận lợi nhưng vẫn duy trì quan hệ tốt với khách hàng.

4. Yêu cầu đối với việc làm Key Account

Việc làm Key Account là công việc đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của công ty cũng như vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. Do đó, nhiều nhà tuyển dụng có những yêu cầu riêng biệt khi tuyển vị trí này. Chi tiết dưới đây:

Yêu cầu chuyên môn:

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công ty

Key Account phải là người chịu trách nhiệm kinh doanh các sản phẩm của công ty theo sắp xếp và phân bổ của cấp trên

Khảo sát và phân tích thị trường của lĩnh vực kinh doanh, hỗ trợ xây dựng kế hoạch tiếp cận thị trường

Kỹ năng quản lý, điều phối công việc, tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp với đội ngũ Key Account giỏi

Kỹ năng lãnh đạo: Một Key Account Manager cần có trách nhiệm quản lý nhân sự dưới quyền, phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác

Duy trì quan hệ với các khách hàng tiềm năng của công ty

Báo cáo và lên kế hoạch chi tiết cho sản phẩm của công ty

Theo dõi và quản lý các hoạt động kinh doanh, đảm bảo về doanh số

Thu thập thông tin về sản phẩm mới, đối thủ cạnh tranh

Tiếp cận khách hàng tiềm năng mới, mở rộng thị trường

Hỗ trợ công ty trong các sự kiện tri ân khách hàng, phát triển thương hiệu

Kỹ năng mềm khác:

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống phát sinh tốt

Có thể sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc

Thành thạo nhiều thứ tiếng.

5. Khu vực tuyển dụng Key Account nhiều nhất

Key Account hiện đang là công việc hot trên thị trường và được nhiều doanh nghiệp tuyển dụng. Nhu cầu việc làm Key Account tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn vì đây là nơi nhiều công ty kinh doanh sản xuất đặt trụ sở chính, văn phòng đại diện.

Tuyển dụng Key Account Hà Nội

Hà Nội là khu vực tập trung nhiều công ty, tập đoàn lớn. Do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại đây luôn rất mạnh với nhiều việc làm. Key Account là vị trí được các doanh nghiệp săn đón vì quyết định sự thành bại của một công ty. Không ít nhà tuyển dụng lựa chọn đưa ra mức lương hấp dẫn để thu hútkhi tìm kiếm nhân tài, dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều nhân viên Key Account nhất là các Quận như Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm…

Tuyển dụng Key Account TP.HCM

Nhiều doanh nghiệp lựa chọn TP.HCM là nơi quyết định đầu tư sản xuất kinh doanh vì đây là thành phố kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam. Kéo theo, nhu cầu tuyển dụng việc làm Key Account tăng cao ở các lĩnh vực như dược phẩm, hàng tiêu dùng, siêu thị tại các quận huyện như Quận 1, Quận 2, Bình Chánh… Với mức lương dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, nhiều nhân lực lựa chọn trở thành một nhân viên Key Account để ổn định tài chính.

Tuyển dụng Key Account Đà Nẵng

Đà Nẵng nhiều năm nay luôn là thành phố duy trì phát triển kinh tế ổn định. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Key Account Manager ở lĩnh vực bán lẻ, bán sỉ, thực phẩm, đồ uống tại một số quận như Quận Hải Châu, Quận Sơn Trà, Quận Ngũ Hành Sơn. Đây là cơ hội tốt cho các lao động có trình độ và kinh nghiệm trong ngành này vì mức lương khá ổn định từ 10.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng.

6. Sự khác biệt giữa Key Account Manager và Sales Manager

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa công việc của Key Account Manager và Sales Manager vì cho rằng 2 vị trí này khá giống nhau. Xét về công việc, Key Account Manager và Sales Manager đều có chung nhiệm vụ tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, bán hàng, mang lại doanh số cho doanh nghiệp. Nhưng, mục đích và cách thức làm việc của 2 vị trí này lại hoàn toàn khác biệt. Chi tiết dưới đây:

Tiêu chí Key Account Manager Sales Manager Mục đích công việc Key Account Manager chỉ tập trung duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng. Từ mối quan hệ này, nhân viên có thể giúp công ty ký kết hợp đồng. Sales Manager có nhiệm vụ tập trung vào bán hàng, thuyết phục khách hàng, chuyển đổi các khách hàng tiềm năng thành những người tiêu dùng, để họ mua sản phẩm/dịch vụ của công ty càng sớm càng tốt. Điều này mang lại lợi nhuận tức thì cho doanh nghiệp. Cách thức làm việc Key Account Manager sẽ tìm các cách thức để thu lợi nhuận nhiều hơn từ khách hàng, duy trì mối quan hệ với họ lâu dài. Sales Manager sẽ tìm mọi cách để có thể mang về càng nhiều khách hàng cho công ty càng tốt. Thời gian làm việc Key Account Manager sẽ duy trì mối quan hệ với khách hàng trong thời gian dài. Điều này giúp khách hàng có thể tiếp tục hoặc mở rộng hợp đồng mua bán, sản xuất. Sales Manager chỉ cần chốt đơn hàng và khi tiền về tài khoản của công ty là công việc của nhân viên này đã hoàn tất. Các Sales Manager mang về lợi nhuận tức thì.

Nhìn chung, cách doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang tích cực đầu tư tuyển dụng việc làm Key Account. Đây là một trong những vị trí công việc quyết định lợi nhuận của một công ty. Vì vai trò quan trọng của ngành này nên nhu cầu tuyển dụng nhân viên Key Account tăng trưởng không ngừng qua các năm. Đây là cơ hội tốt cho những ứng viên muốn một công việc có thời gian linh động với mức thu nhập hấp dẫn.