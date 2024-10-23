Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần tư vấn - xây dựng Trần Hữu làm việc tại Bình Thuận thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn - xây dựng Trần Hữu
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty cổ phần tư vấn - xây dựng Trần Hữu

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: 54 Nguyễn Văn Siêu, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết. Bình Thuận, Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế kiến trúc, lên ý tưởng, phác thảo sơ bộ cho các dự án xây dựng. Sử dụng các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Sketchup, Revit để tạo bản vẽ kỹ thuật, mô hình 3D cho các công trình. Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện bản vẽ thiết kế, đảm bảo tính chính xác, thẩm mỹ và phù hợp với yêu cầu của dự án. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức cơ bản về kiến trúc, thiết kế, kỹ thuật xây dựng. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Photoshop, Autocad, Sketchup, Revit. Có khả năng tư duy sáng tạo, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề. Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại Công ty cổ phần tư vấn - xây dựng Trần Hữu Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Được đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn - xây dựng Trần Hữu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 54 Nguyễn Văn Siêu, phường Phú Tài, Thành Phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

