Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Lai Châu thu nhập 13 - 16 Triệu

- Tiếp nhận file và bản vẽ 3D để triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.

- Check kiểm hồ sơ đầu ra cùng phòng thi công, Có thể tham gia hỗ trợ phòng thi công giải quyết các vấn đề kỹ thuật tại công trình.

- Làm việc với team thiết kế Concept để đưa ra giải pháp kỹ thuật tốt nhất đối với từng hạng mục và dự án.

- Hiểu biết nhất định về công nghệ, trang thiết bị & vật liệu xây dựng.

- Kiểm soát chất lượng, tiến độ bản vẽ của các dự án được giao.

- Chủ động thực hiện công việc độc lập hoặc dưới sự hỗ trợ của quản lý để đảm bảo tiến độ & chất lượng theo đúng thiết kế.

- Có thể triển khai thêm hạng mục MEP đơn giản

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kiến trúc dân dụng; thiết kế...

- Kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 2 năm trở lên.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình tốt. Xử lý tình huống, lập kế hoạch công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, kỉ luật và chủ động quản lý thời gian, phân bổ công việc.

- Nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ theo tiến độ.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan ( Autocad, Sketup, ...)

- Ưu tiên tìm kiếm cá nhân có quan điểm duy mỹ và tiêu chuẩn cao trong mỗi sản phẩm sáng tạo.

- Lương cứng: 13.000.000 – 16.000.000 khởi điểm + thưởng dự án

- Xét tăng lương, thưởng nhân viên xuất sắc định kỳ theo quy định của công ty

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội học tập và phát triển năng lực bản thân

- Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ bảo hiểm khác

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

