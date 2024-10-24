Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Lai Châu thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Lai Châu thu nhập 13 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lai Châu:

- Lai Châu

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Tiếp nhận file và bản vẽ 3D để triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.
- Check kiểm hồ sơ đầu ra cùng phòng thi công, Có thể tham gia hỗ trợ phòng thi công giải quyết các vấn đề kỹ thuật tại công trình.
- Làm việc với team thiết kế Concept để đưa ra giải pháp kỹ thuật tốt nhất đối với từng hạng mục và dự án.
- Hiểu biết nhất định về công nghệ, trang thiết bị & vật liệu xây dựng.
- Kiểm soát chất lượng, tiến độ bản vẽ của các dự án được giao.
- Chủ động thực hiện công việc độc lập hoặc dưới sự hỗ trợ của quản lý để đảm bảo tiến độ & chất lượng theo đúng thiết kế.
- Có thể triển khai thêm hạng mục MEP đơn giản

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kiến trúc dân dụng; thiết kế...
- Kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 2 năm trở lên.
- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình tốt. Xử lý tình huống, lập kế hoạch công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, kỉ luật và chủ động quản lý thời gian, phân bổ công việc.
- Nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ theo tiến độ.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan ( Autocad, Sketup, ...)
- Ưu tiên tìm kiếm cá nhân có quan điểm duy mỹ và tiêu chuẩn cao trong mỗi sản phẩm sáng tạo.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 13.000.000 – 16.000.000 khởi điểm + thưởng dự án
- Xét tăng lương, thưởng nhân viên xuất sắc định kỳ theo quy định của công ty
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội học tập và phát triển năng lực bản thân
- Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ bảo hiểm khác
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đại Vĩ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

