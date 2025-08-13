Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu

Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Mức lương
15 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp Tây, toà nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 27 Triệu

1. QUYỀN LỢI
- Thu nhập từ 15-27 triệu đồng/tháng, tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên; Thưởng kết quả kinh doanh công ty, thưởng ngày lễ, tết, nghỉ mát;
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại bệnh viện uy tín;
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật;
2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tham gia khảo sát hiện trạng công trình, nội thất, phân tích, đánh giá lập nhiệm vụ thiết kế.
- Lên ý tưởng thiết kế nội thất, công trình và tư vấn cho khách hàng.
- Trình bày ý tưởng bằng phương án 3D.
- Trình bày, bảo vệ phương án với chủ đầu tư.
- Triển khai bản vẽ kỹ thuật chi tiết dựa trên mặt bằng và phối cảnh 3D cho công trình.
- Làm việc cùng chủ trì để kiểm soát, tổng hợp hồ sơ các bộ môn (kết cấu, ME, dự toán…)

Với Mức Lương 15 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. YÊU CẦU

Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Địa chỉ làm việc: Tháp Tây, toà nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

