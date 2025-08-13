Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu

1. QUYỀN LỢI

- Thu nhập từ 15-27 triệu đồng/tháng, tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên; Thưởng kết quả kinh doanh công ty, thưởng ngày lễ, tết, nghỉ mát;

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại bệnh viện uy tín;

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật;

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tham gia khảo sát hiện trạng công trình, nội thất, phân tích, đánh giá lập nhiệm vụ thiết kế.

- Lên ý tưởng thiết kế nội thất, công trình và tư vấn cho khách hàng.

- Trình bày ý tưởng bằng phương án 3D.

- Trình bày, bảo vệ phương án với chủ đầu tư.

- Triển khai bản vẽ kỹ thuật chi tiết dựa trên mặt bằng và phối cảnh 3D cho công trình.

- Làm việc cùng chủ trì để kiểm soát, tổng hợp hồ sơ các bộ môn (kết cấu, ME, dự toán…)