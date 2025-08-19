Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Rà soát các bản vẽ, tài liệu thiết kế từ các đơn vị tư vấn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành, tối ưu hóa công năng và chi phí.

Làm việc với các bộ phận liên quan (kiến trúc, kết cấu, cơ điện - ...) đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các bản vẽ.

Theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện thiết kế của các đối tác, nhà thầu, đảm bảo công việc hoàn thành đúng thời hạn.

Phối hợp với ban quản lý dự án và các bên liên quan để giải quyết các vấn đề, vướng mắc về thiết kế phát sinh trong quá trình thi công.

Kiếm soát các hồ sơ shopdrawing của nhà thầu.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kiến trúc sư thiết kế công trình, thiết kế quy hoạch.

Có kinh nghiệm trong triển khai nhà cao tầng

Phẩm chất đạo đức: trung thực, chăm chỉ.

Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30,000,000Đ - 40,000,000Đ

Hỗ trợ bữa ăn tại Văn phòng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thử việc.

Các chế độ khác: Theo quy định của Tổng công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

