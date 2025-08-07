Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 3 - 6 USD
- Tham mưu Ban Lãnh đạo Tập đoàn xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động thiết kế và quản lý thiết kế;
- Xây dựng ngân sách và kế hoạch hoạt động của Khối thiết kế phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn.
- Thiết lập, giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động của các Bộ phận trực thuộc: Kiến Trúc & Nội Thất – Kết Cấu – Cơ Điện – Hạ tầng- Quy hoạch.
- Xây dựng kế hoạch, phân công, giao việc cho các Trưởng bộ phận chuyên môn và kiểm tra việc thực hiện theo đúng các chức năng.
- Điều phối các Trưởng bộ phận chuyên môn và phối hợp các đơn vị tư vấn trong suốt quá trình thiết kế.
- Quản lý, kiểm soát tiến độ thiết kế đáp ứng được các yêu cầu theo tổng tiến độ dự án.
- Giám sát, phối hợp với các đơn vị tư vấn để triển khai thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, đảm bảo đúng theo ý tưởng kiến trúc được duyệt, tổ chức giám sát tác giả tại công trường.
- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn thiết kế; thẩm định và trình Ban Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt.
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ mới để ứng dụng, kiểm soát thiết kế và thi công.
- Thực hiện báo cáo công việc định kỳ và thường xuyên chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tập đoàn.
Với Mức Lương 3 - 6 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
