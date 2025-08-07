Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD

- Tham mưu Ban Lãnh đạo Tập đoàn xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động thiết kế và quản lý thiết kế;

- Xây dựng ngân sách và kế hoạch hoạt động của Khối thiết kế phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn.

- Thiết lập, giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động của các Bộ phận trực thuộc: Kiến Trúc & Nội Thất – Kết Cấu – Cơ Điện – Hạ tầng- Quy hoạch.

- Xây dựng kế hoạch, phân công, giao việc cho các Trưởng bộ phận chuyên môn và kiểm tra việc thực hiện theo đúng các chức năng.

- Điều phối các Trưởng bộ phận chuyên môn và phối hợp các đơn vị tư vấn trong suốt quá trình thiết kế.

- Quản lý, kiểm soát tiến độ thiết kế đáp ứng được các yêu cầu theo tổng tiến độ dự án.

- Giám sát, phối hợp với các đơn vị tư vấn để triển khai thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, đảm bảo đúng theo ý tưởng kiến trúc được duyệt, tổ chức giám sát tác giả tại công trường.

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn thiết kế; thẩm định và trình Ban Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ mới để ứng dụng, kiểm soát thiết kế và thi công.

- Thực hiện báo cáo công việc định kỳ và thường xuyên chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tập đoàn.