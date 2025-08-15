Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thiết kế ý tưởng thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án và hoặc triển khai thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công;

- Lên phương án, triển khai thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch các khu chức năng đặc thù đối với quy hoạch;

- Phối hợp với các bộ môn khác liên quan để thực hiện dự án.

Địa điểm làm việc: Tòa nhà VNCC, 243 Đê La Thành, Phường Láng, HN (địa chỉ mới: 183 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, HN)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, quy hoạch, cảnh quan;

- Có chứng chỉ hành nghề đối với chức danh chủ trì, chủ nhiệm;

- Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn. Ưu tiên ứng viên sử dụng Revit;

- Trung thực, có tác phong nhanh nhẹn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)

