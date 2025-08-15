Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Thiết kế ý tưởng thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án và hoặc triển khai thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công;
- Lên phương án, triển khai thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch các khu chức năng đặc thù đối với quy hoạch;
- Phối hợp với các bộ môn khác liên quan để thực hiện dự án.
Địa điểm làm việc: Tòa nhà VNCC, 243 Đê La Thành, Phường Láng, HN (địa chỉ mới: 183 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, HN)
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, quy hoạch, cảnh quan;
- Có chứng chỉ hành nghề đối với chức danh chủ trì, chủ nhiệm;
- Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn. Ưu tiên ứng viên sử dụng Revit;
- Trung thực, có tác phong nhanh nhẹn;
Tại Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
