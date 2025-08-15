Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Chủ nhiệm/ Chủ trì công tác thực địa, phân tích đánh giá hiện trạng/ nghiên cứu hồ sơ quy hoạch để cung cấp thông tin cho các bên liên quan;

- Chủ nhiệm/ Chủ trì lập nhiệm vụ quy hoạch (dựa trên các yêu cầu về mặt sản phẩm, thị trường, khách hàng do Ban R&D, Ban Kinh doanh Bất động sản, Ban Đầu tư và PTDA cung cấp);

- Chủ nhiệm/ Chủ trì công tác lập/ điều chỉnh/ kiểm soát/ thẩm định/ thẩm tra/ phê duyệt nội bộ Hồ sơ ý tưởng quy hoạch, hồ sơ quy hoạch (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) các dự án được giao;

- Chủ nhiệm/ Chủ trì kiểm soát/ thẩm định/ thẩm tra/ xác nhận các nội dung liên quan chuyên môn quy hoạch của hồ sơ "Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng" đảm bảo khớp với Hồ sơ quy hoạch được duyệt

- Chủ nhiệm/ Chủ trì lập và kiểm soát tiến độ lập quy hoạch đảm bảo đúng tiến độ được phê duyệt

- Chủ nhiệm/ Chủ trì công tác nghiệm thu, xác nhận khối lượng hồ sơ/ công việc cho các đối tác tư vấn các dự án được giao;

- Chủ nhiệm/ Chủ trì phối hợp với Ban Đầu tư & PTDA trong công tác tổ chức bảo vệ, thuyết trình, làm việc với các cơ quan ban ngành/ chính quyền địa phương về ý tưởng/ đồ án quy hoạch;

- Chủ nhiệm/ Chủ trì công tác cung cấp/ kiểm soát thông tin, số liệu, dữ liệu quy hoạch cho các bên liên quan tại các bước thiết kế tiếp theo.

- Lập báo cáo tuần, tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.