Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Park 7, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thiết kế kiến trúc, triển khai phối cảnh cho các dự án công nghiệp như: nhà máy, kho xưởng, khu công nghiệp,....

Theo dõi quá trình xây dựng, đảm bảo công trình được thi công đúng theo bản vẽ, đạt chất lượng và tiến độ yêu cầu.

Phối hợp với bộ phận kết cấu, MEP và các bên liên quan để hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thi công.

Triển khai bản vẽ kỹ thuật chi tiết, kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế.

Tham gia khảo sát hiện trạng, lập phương án thiết kế ý tưởng theo yêu cầu của khách hàng/dự án.

Hỗ trợ đội ngũ thi công trong quá trình triển khai, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh tại công trường (nếu có).

Nghiên cứu các xu hướng kiến trúc mới, đưa ra các giải pháp thiết kế sáng tạo, phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thiết kế trong lĩnh vực công trình công nghiệp.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: AutoCAD, Revit, SketchUp, Photoshop, Lumion hoặc tương đương.

Có khả năng tư duy thiết kế, triển khai bản vẽ tốt.

Ưu tiên ứng viên đã tham gia thiết kế các dự án nhà máy, khu công nghiệp quy mô vừa và lớn.

Ưu tiên có Tiếng Anh

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: từ 20 triệu trở lên, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng dự án, thưởng hiệu quả công việc.

Được tham gia các dự án lớn, có cơ hội phát triển chuyên môn.

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin