Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 928 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế ý tưởng và diễn họa phối cảnh 3D nội ngoại thất.
Triển khai bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công nội ngoại thất công trình.
Quản lý và kiểm soát bản vẽ thiết kế từ các nhà thầu kiến trúc và thi công.
Phối hợp và điều phối thiết kế với các bộ môn, tư vấn thiết kế và thi công công trường.
Có khả năng đi công tác tại công trường để theo sát dự án trong quá trình thi công (giai đoạn cần thiết).
Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm/ Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc Nội thất
Thông thạo các giai đoạn thiết kế của một dự án kiến trúc, nội thất
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm trong thiết kế kỹ thuật thi công công trình (đặc biệt triển khai các dự án cao tầng, quy mô lớn và phức hợp chung cư, văn phòng, thương mại dịch vụ).
Có khả năng triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công tốt.
Có khả năng nghe nói đọc viết bằng Tiếng Anh (làm việc trực tiếp với đơn vị tư vấn nước ngoài)
Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCad, SketchUp, 3Ds Max, , Photoshop, và các tính năng cơ bản tin học văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên được chọn sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.
Tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên môn
Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ hấp dẫn, kích thích hiệu quả công việc.
Được ký hợp đồng lao động, được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chính sách lao động theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 928 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè,TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

