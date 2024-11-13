Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng Artéco làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu

Mức lương 18 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

Đo đạc, khảo sát hiện trạng, trao đổi tư vấn trực tiếp với khách hàng.

Thiết kế concept layout 2d và moodboard định hướng thiết kế nội thất công trình

Lên thiết kế concept 3d dự án

Giám sát tác giả công trình

Có thể triển khai hồ sơ bản vẽ kĩ thuật là một lợi thế

Phối hợp làm việc hiệu quả với các phòng ban, bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp đại học: Các trường Kiến Trúc, Xây dựng, Lâm Nghiệp, Mỹ thuật công nghiệp.

Yêu cầu kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm kinh nghiệm, từng đứng vai trò chủ trì các dự án thiết kế nội thất nhà ở, chung cư, công trình dân dụng, biệt thự nhà vườn.

Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc (Autocad, 3dsMax, Sketchup, V-ray, Corona, Photoshop...).

Có khả năng triển khai 3D nội thất tốt, render đẹp, quản lí file tốt, tương tác làm việc nhóm và tuân thủ quy trình làm việc.

Khả năng giao tiếp và kĩ năng thuyết trình tốt, đàm phán tốt, chịu được áp lực cao trong công việc..

Có khả năng sáng tạo cao, đột phá về ý tưởng.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng Artéco Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận: 18.000.000 - 23.000.000 VNĐ.

Thời gian làm việc thứ Hai đến thứ Sáu. Sáng: 08h30 – 12h30, Chiều: 14h00 – 18h00, nghỉ thứ Bảy cách tuần.

Tham gia BHXH, BHYT sau thử việc.

Ăn trưa tại công ty, thời gian relax 40phút/ngày, du lịch/teambuilding, party, thể thao...

12 ngày phép năm + 01 ngày phép sinh nhật + 01 ngày phép Quốc Khánh Pháp.

Lương tháng thứ 13, thưởng Tết theo hiệu quả công việc và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng Artéco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin