Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Trực hệ thống tổng đài dịch vụ 24/7 thông qua các kênh: điện thoại, WhatsApp, Messenger…

Tiếp nhận và xử lý thông tin;

Phối hợp xử lý các yêu cầu đa dạng từ khách hàng

Trao đổi với đối tác cung cấp dịch vụ trong nước và quốc tế để đưa ra giải pháp phù hợp, đúng thời gian cam kết.

Phối hợp các đơn vị nội bộ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, xử lý phản hồi và khiếu nại hiệu quả.

Ghi nhận, tổng hợp và báo cáo tình trạng yêu cầu dịch vụ theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống linh hoạt, thuyết phục tốt.

Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên có IELTS 6.0 trở lên.

Tin học văn phòng cơ bản (Outlook, Word, Excel...).

Tận tâm, kỷ luật, linh hoạt, nghiêm chỉnh bảo mật thông tin.

Thái độ chuyên nghiệp, thân thiện, chỉn chu trong tác phong.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động.

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài;

Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, được tự xây dựng đội ngũ mới, trải nghiệm và thử thách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP

