Công việc Sales Thương mại điện tử

-

Có 55 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Min
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Min làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu
Min
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Min
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Min làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu
Min
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BUTOP
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BUTOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BUTOP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FGF
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FGF làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FGF
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VANI ECOMMERCE
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH VANI ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH VANI ECOMMERCE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH dịch vụ sàn TMĐT July Asia
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty TNHH dịch vụ sàn TMĐT July Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty TNHH dịch vụ sàn TMĐT July Asia
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Innovative Hub Co., Ltd.
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Innovative Hub Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Innovative Hub Co., Ltd.
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Innovative Hub Co., Ltd.
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Innovative Hub Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Innovative Hub Co., Ltd.
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Xcraft
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty cổ phần Xcraft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Xcraft
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AFIRE
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH AFIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AFIRE
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Mắt Xanh Group
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Mắt Xanh Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mắt Xanh Group
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Legendary Dragon Company Limited
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Legendary Dragon Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Legendary Dragon Company Limited
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đồng Nai Cần Thơ Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG LYRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG LYRA
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNH TRÌNH XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNH TRÌNH XANH
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Sáp Thơm Và Tinh Dầu Nước Hoa CLOU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Sáp Thơm Và Tinh Dầu Nước Hoa CLOU
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PI GAMING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FUTURELINK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ILU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ILU
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty CP Kỹ Nghệ Thành Phố Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Kỹ Nghệ Thành Phố Xanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty thời trang J-P
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales thương mại điện tử đang gia tăng mạnh mẽ nhờ sự bùng nổ của thị trường TMĐT. Mức lương cho vị trí việc làm nhân viên kinh doanh sàn thương mại điện tử dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Để thành công, ứng viên cần kỹ năng quản lý, phân tích dữ liệu và am hiểu nền tảng TMĐT.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh sàn thương mại điện tử

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales thương mại điện tử đang tăng mạnh mẽ trong bối cảnh số hóa và thương mại điện tử bùng nổ. Theo thống kê, thị trường lao động Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc của ngành này, với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 25 - 30%. Điều này phản ánh sự chuyển dịch trong thói quen mua sắm trực tuyến và xu hướng sử dụng nền tảng TMĐT ngày càng phổ biến.

Nhân viên kinh doanh thương mại điện tử đảm nhiệm vai trò quản lý, vận hành và tối ưu hiệu suất các gian hàng trực tuyến trên những nền tảng như Shopee, Lazada, Tiki, Amazon... Công việc bao gồm lên kế hoạch bán hàng, theo dõi chỉ số kinh doanh, tương tác với khách hàng và phối hợp với đội ngũ để đảm bảo hiệu quả kinh doanh tối ưu. Với sự phát triển của TMĐT, nghề này đang trở thành xu hướng nghề nghiệp đầy triển vọng.

Bên cạnh đó, triển vọng nghề nghiệp Sales thương mại điện tử là rất lớn khi ngành này dự đoán tiếp tục tăng trưởng trong 5 - 10 năm tới. Sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này đã tạo ra cơ hội lớn cho những người có kỹ năng về kinh doanh và công nghệ thông tin. Theo thông tin thu thập từ Job3s, Tỷ lệ nhân lực được đào tạo bài bản trong ngành chỉ chiếm khoảng 30%, mở ra nhu cầu tuyển dụng đa dạng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thị trường lao động Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales thương mại điện tử tăng cao trong những năm gần đây
Thị trường lao động Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales thương mại điện tử tăng cao trong những năm gần đây

2. Mức lương của việc làm Sales sàn thương mại điện tử

Thu nhập trung bình từ vị trí Sales thương mại điện tử được đánh giá là ổn định và cạnh tranh, với mức rank dao động theo kinh nghiệm và vai trò. Đây là ngành nghề có tiềm năng tăng trưởng cao, đi cùng với nhu cầu về nguồn nhân lực ngày càng lớn trong bối cảnh TMĐT phát triển mạnh mẽ.

Việc làm

Sales sàn thương mại điện tử

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh

8.000.000 - 12.000.000

Chuyên viên kinh doanh

15.000.000 - 25.000.000

Trưởng phòng kinh doanh

30.000.000 - 50.000.000

Mức thu nhập trên không chỉ phản ánh sự phát triển của TMĐT mà còn là động lực để nhiều ứng viên đầu tư vào kỹ năng và chuyên môn trong ngành này.

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh mảng sàn thương mại điện tử

Nhân viên kinh doanh mảng Sales thương mại điện tử đảm nhiệm vai trò quản lý và phát triển các kênh bán hàng trực tuyến trên nền tảng TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo,... hoặc website bán hàng riêng của doanh nghiệp. Công việc đòi hỏi sự linh hoạt, kỹ năng tổ chức và khả năng nắm bắt thị trường để đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

Nhiệm vụ chính:

  • Quản lý và giám sát các gian hàng TMĐT, đảm bảo thông tin sản phẩm, hình ảnh và banner được đăng tải đúng quy định.

  • Theo dõi và kiểm soát tồn kho, xử lý đơn hàng nhanh chóng, đúng thời gian quy định.

  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trực tiếp trên nền tảng TMĐT, giải đáp các thắc mắc kịp thời.

  • Nghiên cứu thị trường, xu hướng mua sắm và quy định mới trên các nền tảng TMĐT.

  • Triển khai các chiến lược quảng cáo, chương trình khuyến mãi để tăng doanh thu.

  • Phân tích dữ liệu truy cập và tỷ lệ chuyển đổi, đề xuất cải thiện để tối ưu hiệu quả kinh doanh.

  • Đối chiếu và báo cáo hiệu quả hoạt động bán hàng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

  • Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đề xuất chiến lược phù hợp để nâng cao lợi thế.

Tùy theo đặc thù của từng doanh nghiệp, công việc của nhân viên kinh doanh sàn thương mại điện tử có thể sẽ có những yêu cầu khác nhau
Tùy theo đặc thù của từng doanh nghiệp, công việc của nhân viên kinh doanh sàn thương mại điện tử có thể sẽ có những yêu cầu khác nhau

4. Yêu cầu đối với việc làm nhân viên kinh doanh sàn thương mại điện tử

Nhân viên kinh doanh mảng Sales thương mại điện tử không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải đáp ứng nhiều kỹ năng thực tiễn để tối ưu hóa hiệu quả công việc. Dưới đây là những yêu cầu phổ biến nhất cho vị trí này:

Yêu cầu về bằng cấp, kiến thức chuyên môn

  • Tốt nghiệp ngành Marketing, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử, kinh tế quốc tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

  • Có kiến thức về thị trường TMĐT, bán lẻ hoặc kinh nghiệm làm việc với Shopee, Lazada, Tiki, Sendo,…

  • Am hiểu quy trình hoạt động, chính sách của các nền tảng TMĐT.

Yêu cầu về kỹ năng

  • Kỹ năng mềm: Giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả, giải quyết vấn đề nhanh chóng, định hướng dịch vụ khách hàng.

  • Kỹ năng kỹ thuật: Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), phân tích và khai thác dữ liệu, kiểm soát tồn kho, quản lý chiến lược TMĐT, vận hành logistics.

  • Kỹ năng phục vụ công việc: Tin học văn phòng, quản lý nội dung trên nền tảng TMĐT, thiết kế cơ bản, quản lý kênh truyền thông, và xử lý xung đột.

Kỹ năng giao tiếp là một trong những yêu cầu cơ bản đối với vị trí Sales thương mại điện tử
Kỹ năng giao tiếp là một trong những yêu cầu cơ bản đối với vị trí Sales thương mại điện tử

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Sales thương mại điện tử

Thị trường Sales thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn với nhu cầu tuyển dụng không ngừng tăng cao. Dưới đây là thông tin chi tiết tại từng khu vực:

  • Việc làm Sales sàn thương mại điện tử tại TP. HCM: TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử. Nhu cầu tìm việc làm tại TP HCM thường xuất phát từ sự mở rộng của các sàn TMĐT lớn như Shopee, Lazada và sự phát triển của các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến. Ứng viên làm Sales thương mại điện tử tại TP. HCM sẽ có nhiều cơ hội với môi trường làm việc cạnh tranh và mức thu nhập hấp dẫn.

  • Việc làm Sales sàn thương mại điện tử tại Hà Nội: Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thương mại điện tử ở miền Bắc. Nhiều doanh nghiệp lớn đặt trụ sở tại đây, từ đó tạo ra nhu cầu tuyển dụng nhân sự Sales thương mại điện tử để quản lý và phát triển các gian hàng trực tuyến. Với đặc điểm là thị trường tiêu dùng đa dạng, nhân viên kinh doanh tại Hà Nội có nhiều cơ hội khai thác thị trường rộng lớn.

  • Việc làm Sales sàn thương mại điện tử tại Đà Nẵng: Đà Nẵng nổi bật với sự phát triển bền vững trong ngành dịch vụ và thương mại. Nhu cầu tuyển dụng Sales thương mại điện tử tại đây xuất phát từ việc đẩy mạnh quảng bá sản phẩm địa phương trên các sàn TMĐT. Bên cạnh đó, môi trường làm việc tại Đà Nẵng mang đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, phù hợp với những ứng viên mong muốn sự ổn định và phát triển dài hạn.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales thương mại điện tử thường tập trung tại các thành phố lớn
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales thương mại điện tử thường tập trung tại các thành phố lớn

Việc làm Sales thương mại điện tử đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn tại các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Từ yêu cầu về kỹ năng chuyên môn, khả năng quản lý gian hàng đến việc nghiên cứu và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh, ngành nghề này không chỉ mang đến sự phát triển bản thân mà còn góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường TMĐT.