Công việc Sales Thương mại điện tử

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales thương mại điện tử đang gia tăng mạnh mẽ nhờ sự bùng nổ của thị trường TMĐT. Mức lương cho vị trí việc làm nhân viên kinh doanh sàn thương mại điện tử dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Để thành công, ứng viên cần kỹ năng quản lý, phân tích dữ liệu và am hiểu nền tảng TMĐT.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh sàn thương mại điện tử

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales thương mại điện tử đang tăng mạnh mẽ trong bối cảnh số hóa và thương mại điện tử bùng nổ. Theo thống kê, thị trường lao động Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc của ngành này, với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 25 - 30%. Điều này phản ánh sự chuyển dịch trong thói quen mua sắm trực tuyến và xu hướng sử dụng nền tảng TMĐT ngày càng phổ biến.

Nhân viên kinh doanh thương mại điện tử đảm nhiệm vai trò quản lý, vận hành và tối ưu hiệu suất các gian hàng trực tuyến trên những nền tảng như Shopee, Lazada, Tiki, Amazon... Công việc bao gồm lên kế hoạch bán hàng, theo dõi chỉ số kinh doanh, tương tác với khách hàng và phối hợp với đội ngũ để đảm bảo hiệu quả kinh doanh tối ưu. Với sự phát triển của TMĐT, nghề này đang trở thành xu hướng nghề nghiệp đầy triển vọng.

Bên cạnh đó, triển vọng nghề nghiệp Sales thương mại điện tử là rất lớn khi ngành này dự đoán tiếp tục tăng trưởng trong 5 - 10 năm tới. Sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này đã tạo ra cơ hội lớn cho những người có kỹ năng về kinh doanh và công nghệ thông tin. Theo thông tin thu thập từ Job3s, Tỷ lệ nhân lực được đào tạo bài bản trong ngành chỉ chiếm khoảng 30%, mở ra nhu cầu tuyển dụng đa dạng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thị trường lao động Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales thương mại điện tử tăng cao trong những năm gần đây

2. Mức lương của việc làm Sales sàn thương mại điện tử

Thu nhập trung bình từ vị trí Sales thương mại điện tử được đánh giá là ổn định và cạnh tranh, với mức rank dao động theo kinh nghiệm và vai trò. Đây là ngành nghề có tiềm năng tăng trưởng cao, đi cùng với nhu cầu về nguồn nhân lực ngày càng lớn trong bối cảnh TMĐT phát triển mạnh mẽ.

Việc làm Sales sàn thương mại điện tử Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên kinh doanh 8.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên kinh doanh 15.000.000 - 25.000.000 Trưởng phòng kinh doanh 30.000.000 - 50.000.000

Mức thu nhập trên không chỉ phản ánh sự phát triển của TMĐT mà còn là động lực để nhiều ứng viên đầu tư vào kỹ năng và chuyên môn trong ngành này.

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh mảng sàn thương mại điện tử

Nhân viên kinh doanh mảng Sales thương mại điện tử đảm nhiệm vai trò quản lý và phát triển các kênh bán hàng trực tuyến trên nền tảng TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo,... hoặc website bán hàng riêng của doanh nghiệp. Công việc đòi hỏi sự linh hoạt, kỹ năng tổ chức và khả năng nắm bắt thị trường để đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

Nhiệm vụ chính:

Quản lý và giám sát các gian hàng TMĐT, đảm bảo thông tin sản phẩm, hình ảnh và banner được đăng tải đúng quy định.

Theo dõi và kiểm soát tồn kho, xử lý đơn hàng nhanh chóng, đúng thời gian quy định.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trực tiếp trên nền tảng TMĐT, giải đáp các thắc mắc kịp thời.

Nghiên cứu thị trường, xu hướng mua sắm và quy định mới trên các nền tảng TMĐT.

Triển khai các chiến lược quảng cáo, chương trình khuyến mãi để tăng doanh thu.

Phân tích dữ liệu truy cập và tỷ lệ chuyển đổi, đề xuất cải thiện để tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Đối chiếu và báo cáo hiệu quả hoạt động bán hàng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đề xuất chiến lược phù hợp để nâng cao lợi thế.

Tùy theo đặc thù của từng doanh nghiệp, công việc của nhân viên kinh doanh sàn thương mại điện tử có thể sẽ có những yêu cầu khác nhau

4. Yêu cầu đối với việc làm nhân viên kinh doanh sàn thương mại điện tử

Nhân viên kinh doanh mảng Sales thương mại điện tử không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải đáp ứng nhiều kỹ năng thực tiễn để tối ưu hóa hiệu quả công việc. Dưới đây là những yêu cầu phổ biến nhất cho vị trí này:

Yêu cầu về bằng cấp, kiến thức chuyên môn

Tốt nghiệp ngành Marketing, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử, kinh tế quốc tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kiến thức về thị trường TMĐT, bán lẻ hoặc kinh nghiệm làm việc với Shopee, Lazada, Tiki, Sendo,…

Am hiểu quy trình hoạt động, chính sách của các nền tảng TMĐT.

Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng mềm: Giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả, giải quyết vấn đề nhanh chóng, định hướng dịch vụ khách hàng.

Kỹ năng kỹ thuật: Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), phân tích và khai thác dữ liệu, kiểm soát tồn kho, quản lý chiến lược TMĐT, vận hành logistics.

Kỹ năng phục vụ công việc: Tin học văn phòng, quản lý nội dung trên nền tảng TMĐT, thiết kế cơ bản, quản lý kênh truyền thông, và xử lý xung đột.

Kỹ năng giao tiếp là một trong những yêu cầu cơ bản đối với vị trí Sales thương mại điện tử

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Sales thương mại điện tử

Thị trường Sales thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn với nhu cầu tuyển dụng không ngừng tăng cao. Dưới đây là thông tin chi tiết tại từng khu vực:

Việc làm Sales sàn thương mại điện tử tại TP. HCM: TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử. Nhu cầu tìm việc làm tại TP HCM thường xuất phát từ sự mở rộng của các sàn TMĐT lớn như Shopee, Lazada và sự phát triển của các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến. Ứng viên làm Sales thương mại điện tử tại TP. HCM sẽ có nhiều cơ hội với môi trường làm việc cạnh tranh và mức thu nhập hấp dẫn.

Việc làm Sales sàn thương mại điện tử tại Hà Nội: Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thương mại điện tử ở miền Bắc. Nhiều doanh nghiệp lớn đặt trụ sở tại đây, từ đó tạo ra nhu cầu tuyển dụng nhân sự Sales thương mại điện tử để quản lý và phát triển các gian hàng trực tuyến. Với đặc điểm là thị trường tiêu dùng đa dạng, nhân viên kinh doanh tại Hà Nội có nhiều cơ hội khai thác thị trường rộng lớn.

Việc làm Sales sàn thương mại điện tử tại Đà Nẵng: Đà Nẵng nổi bật với sự phát triển bền vững trong ngành dịch vụ và thương mại. Nhu cầu tuyển dụng Sales thương mại điện tử tại đây xuất phát từ việc đẩy mạnh quảng bá sản phẩm địa phương trên các sàn TMĐT. Bên cạnh đó, môi trường làm việc tại Đà Nẵng mang đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, phù hợp với những ứng viên mong muốn sự ổn định và phát triển dài hạn.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales thương mại điện tử thường tập trung tại các thành phố lớn

Việc làm Sales thương mại điện tử đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn tại các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Từ yêu cầu về kỹ năng chuyên môn, khả năng quản lý gian hàng đến việc nghiên cứu và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh, ngành nghề này không chỉ mang đến sự phát triển bản thân mà còn góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường TMĐT.