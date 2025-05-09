Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Triển khai giám sát thi công hệ thống cấp thoát nước.

Vẽ shopdrawing.

Bóc tách khối lượng, ra phiếu đặt hàng vật tư thi công.

Nghiệm thu và xác nhận khối lượng thi công lắp đặt trên công trường.

Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tham gia thi công hệ thống cấp thoát nước.

Sử dụng tốt các phần mềm như AutoCad, MS Office

Có khả năng làm việc độc lập tại công trường, chịu áp lực cao, xử lý nhanh tình huống kỹ thuật.

Ưu tiên ứng viên có thể điều động luân chuyển linh hoạt theo yêu cầu dự án.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương.

Bảo hiểm sức khỏe PVI.

Phụ cấp tiền cơm.

Thưởng dự án, thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company

