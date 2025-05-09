Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Triển khai giám sát thi công hệ thống cấp thoát nước.
Vẽ shopdrawing.
Bóc tách khối lượng, ra phiếu đặt hàng vật tư thi công.
Nghiệm thu và xác nhận khối lượng thi công lắp đặt trên công trường.
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tham gia thi công hệ thống cấp thoát nước.
Sử dụng tốt các phần mềm như AutoCad, MS Office
Có khả năng làm việc độc lập tại công trường, chịu áp lực cao, xử lý nhanh tình huống kỹ thuật.
Ưu tiên ứng viên có thể điều động luân chuyển linh hoạt theo yêu cầu dự án.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tham gia thi công hệ thống cấp thoát nước.
Sử dụng tốt các phần mềm như AutoCad, MS Office
Có khả năng làm việc độc lập tại công trường, chịu áp lực cao, xử lý nhanh tình huống kỹ thuật.
Ưu tiên ứng viên có thể điều động luân chuyển linh hoạt theo yêu cầu dự án.
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
100% lương trong thời gian thử việc.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương.
Bảo hiểm sức khỏe PVI.
Phụ cấp tiền cơm.
Thưởng dự án, thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương.
Bảo hiểm sức khỏe PVI.
Phụ cấp tiền cơm.
Thưởng dự án, thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI