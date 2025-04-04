Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG VT-HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Số 18 phạm hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho các tòa nhà văn phòng, chung cư, khách sạn, bệnh viện...;

Bóc tách khối lượng vật tư dùng cho hệ thống cấp thoát nước

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên các ngành có liên quan; ưu tiên ngành cấp thoát nước

Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống cấp thoát nước;

Yêu thích công việc thiết kế và đam mê với nghề;

Sử dụng thành thạo autocad và các phần mềm chuyên ngành.(biết revit là một lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG VT-HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, theo năng lực (từ 7,000,000 đến 13,000,000);

Được làm việc trong môi trường thân thiện, trách nhiệm và chuyên nghiệp;

Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

