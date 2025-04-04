Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG VT-HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG VT-HOUSE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, Số 18 phạm hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho các tòa nhà văn phòng, chung cư, khách sạn, bệnh viện...;
Bóc tách khối lượng vật tư dùng cho hệ thống cấp thoát nước
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên các ngành có liên quan; ưu tiên ngành cấp thoát nước
Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống cấp thoát nước;
Yêu thích công việc thiết kế và đam mê với nghề;
Sử dụng thành thạo autocad và các phần mềm chuyên ngành.(biết revit là một lợi thế)
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG VT-HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, theo năng lực (từ 7,000,000 đến 13,000,000);
Được làm việc trong môi trường thân thiện, trách nhiệm và chuyên nghiệp;
Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG VT-HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
