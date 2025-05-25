Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC

Kỹ sư cấp thoát nước

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Khu 2 Lãm Trại Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Khảo sát, thiết kế và bóc tách khối lượng hệ thống cấp thoát nước cho các dự án công trình dân dụng, công nghiệp, đặc biệt là các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Phối hợp lập hồ sơ thầu, hồ sơ thiết kế kỹ thuật – thi công, bản vẽ shop drawing, bản vẽ hoàn công hệ thống cấp thoát nước.
Giám sát, quản lý thi công hệ thống cấp thoát nước tại hiện trường, đảm bảo đúng tiến độ, kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động.
Làm việc với tư vấn, chủ đầu tư, nhà thầu phụ, tham gia nghiệm thu nội bộ và với các bên liên quan.
Phối hợp với bộ phận QS để kiểm soát khối lượng, vật tư, thiết bị phục vụ thi công.
Cập nhật và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn ngành cấp thoát nước, PCCC và các quy định pháp luật liên quan.
Báo cáo tiến độ công việc định kỳ cho cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành cấp thoát nước
Am hiểu sâu về thiết kế hệ thống Cấp thoát nước
Thành thạo phần mềm Autocad, Shopdrawing, MS Office
Có trách nhiệm, luôn chủ động trong công việc, chịu được áp lực cao.
Phong cách làm việc nhanh nhẹn, trung thực, năng động, nhiệt tình, có khả năng xử lý tình huống nhạy bén, linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước
Được tăng lương theo định kì và năng lực
Công ty có bố trí ăn ở cho nhân viên
Được hưởng đầy đủ các chế độ thưởng lễ, tết đầy đủ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Khu 2 Lãm Trại, Phường Vân Dương, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

