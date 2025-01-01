Tất cả địa điểm
Công việc Kỹ sư cấp thoát nước

-

Có 78 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG
Hạn nộp: 10/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC
Hạn nộp: 25/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TANACO
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TANACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TANACO
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cơ Điện Lạnh Phú Gia Hân
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cơ Điện Lạnh Phú Gia Hân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cơ Điện Lạnh Phú Gia Hân
Hạn nộp: 02/06/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần INNO
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty Cổ phần INNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần INNO
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Theta Engineering
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty TNHH Theta Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Theta Engineering
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Alphaco Hà Nội
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Alphaco Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Alphaco Hà Nội
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Theta Engineering
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty TNHH Theta Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Theta Engineering
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Hà Nam
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nam Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG VT-HOUSE
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG VT-HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG VT-HOUSE
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TANACO
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TANACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TANACO
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác làm việc tại Bình Thuận thu nhập 16 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác
Hạn nộp: 03/05/2025
Bình Thuận Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Japan Construction Management Corporation
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Japan Construction Management Corporation
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Alphanam Group
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Alphanam Group
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 29/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần INNO
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty Cổ phần INNO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần INNO
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước hiện đang tăng cao tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng,... với thu nhập dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Ứng viên cần có kiến thức vững về các hệ thống cấp thoát nước, quy trình thi công và bảo trì, đồng thời hiểu rõ các thiết bị, vật liệu sử dụng trong ngành.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư cấp thoát nước

Kỹ sư cấp thoát nước là những chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, có trách nhiệm thiết kế, thi công và quản lý hệ thống cấp nước, thoát nước cho công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Công việc của kỹ sư cấp thoát nước bao gồm việc thu gom, vận chuyển và xử lý nước, đảm bảo cung cấp nước sạch và xử lý nước thải hiệu quả.

Với sự phát triển mạnh mẽ của đô thị hóa và yêu cầu bảo vệ môi trường, nhu cầu về kỹ sư cấp thoát nước tại Việt Nam hiện nay đang rất cao. Theo thống kê, chỉ có 1/6 lượng nước thải đô thị được xử lý và với tốc độ hiện tại, phải mất hơn 100 năm để xử lý hết lượng nước thải này. Điều này đặt ra một nhu cầu cấp bách về nguồn nhân lực trong ngành cấp thoát nước.

Cơ hội nghề nghiệp của kỹ sư cấp thoát nước hiện nay rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cho cấp nước, thu gom và xử lý nước thải ở đô thị, nông thôn và công nghiệp tăng cao. Theo dự báo, thị trường ngành nước ở Việt Nam có thể đạt khoảng 20-30 tỷ USD vào năm 2030, kéo theo đó là sự gia tăng đáng kể về nhu cầu nhân lực.

Kỹ sư cấp thoát nước có thể làm việc tại những công ty xây dựng và tư vấn, ngành công nghiệp và sản xuất, cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ, cũng như có thể phát triển sự nghiệp độc lập với vai trò tư vấn hoặc thiết kế hệ thống cấp thoát nước.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước hiện nay rất lớn, đặc biệt là tại các thành phố lớn và các khu công nghiệp
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước hiện nay rất lớn, đặc biệt là tại các thành phố lớn và các khu công nghiệp

2. Mức lương kỹ sư của kỹ sư cấp thoát nước

Mức lương của kỹ sư cấp thoát nước có sự phân hóa rõ ràng tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí công tác. Theo khảo sát, mức lương trung bình của một kỹ sư cấp thoát nước dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Con số này có thể còn cao hơn đối với những người làm việc tại những dự án lớn hoặc ở các vị trí quản lý.

Việc làm kỹ sư cấp thoát nước

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư cấp thoát nước

7.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư cấp thoát nước chính

15.000.000 - 20.000.000

Chuyên gia cấp thoát nước

20.000.000 - 25.000.000

Quản lý dự án cấp thoát nước

25.000.000 - 30.000.000

Tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước thường đi kèm mức thu nhập khá hấp dẫn
Tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước thường đi kèm mức thu nhập khá hấp dẫn

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư cấp thoát nước

Kỹ sư cấp thoát nước đóng vai trò then chốt trong việc thiết kế, thi công và giám sát hệ thống cấp thoát nước cho các công trình xây dựng. Công việc của họ đòi hỏi khả năng xử lý tình huống, kỹ năng quản lý và sự hiểu biết sâu rộng về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

  • Lập bản vẽ chi tiết và biện pháp thi công hệ thống thoát nước: Kỹ sư cấp thoát nước phải tạo ra bản vẽ chi tiết cho hệ thống cấp thoát nước của công trình, đồng thời đề xuất biện pháp thi công hợp lý, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong quá trình xây dựng.

  • Giám sát tiến độ thi công và kiểm tra chất lượng công trình: Kỹ sư theo dõi và giám sát công việc thi công, đảm bảo hệ thống cấp thoát nước được triển khai đúng tiến độ và đạt chuẩn về chất lượng. Họ cần kiểm tra các hạng mục thi công, đảm bảo sự tuân thủ với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.

  • Bóc tách khối lượng vật tư và quản lý đội ngũ thi công: Kỹ sư cấp thoát nước sẽ thực hiện bóc tách khối lượng vật tư cần thiết cho công trình. Bên cạnh đó, họ còn đảm nhận việc quản lý đội ngũ thi công và thầu phụ để đảm bảo quá trình thi công diễn ra suôn sẻ, đúng tiến độ.

  • Lập báo cáo công việc và theo dõi tiến độ: Kỹ sư cần lập báo cáo hàng ngày về tiến độ thi công và các hạng mục công việc đã hoàn thành. Họ theo dõi và đốc thúc công việc chưa hoàn tất, đảm bảo công trình luôn tiến triển đúng kế hoạch.

  • Đảm bảo chất lượng và an toàn thi công: Một trong những nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo chất lượng thi công, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình xây dựng. Kỹ sư cần kiểm soát và giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn cho công nhân và bảo vệ môi trường xung quanh.

  • Thực hiện nghiệm thu công trình và quyết toán: Kỹ sư cấp thoát nước sẽ tham gia vào quá trình nghiệm thu công trình, kiểm tra các hồ sơ thanh toán và quyết toán công cho các thầu phụ hoặc công nhân liên quan. Việc này đảm bảo các hạng mục công việc đã hoàn thành đạt chuẩn và hợp lệ.

  • Phối hợp với bộ phận khác để hoàn thành công việc: Kỹ sư cấp thoát nước cần làm việc phối hợp với những bộ phận liên quan khác như phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch hay bộ phận vật tư để hoàn thành công việc một cách hiệu quả và đúng tiến độ.

  • Nghiên cứu và phân tích đặc điểm địa lý và nhu cầu sử dụng nước: Trước khi thiết kế hệ thống cấp thoát nước, kỹ sư phải nghiên cứu đặc điểm địa lý của khu vực và nhu cầu sử dụng nước của công trình. Điều này giúp đảm bảo rằng hệ thống được thiết kế phù hợp với môi trường và đáp ứng đúng yêu cầu sử dụng.

  • Thiết kế các phần của hệ thống cấp thoát nước: Kỹ sư sẽ thực hiện công việc thiết kế hệ thống cấp thoát nước bao gồm đường ống, bể xử lý nước và những phần khác. Bên cạnh đó, những kỹ sư này cấp thoát nước này cần tính toán kích thước và độ dốc, lựa chọn vật liệu phù hợp để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.

  • Giám sát thi công và giải quyết vấn đề phát sinh: Trong quá trình thi công, kỹ sư cấp thoát nước sẽ giám sát trực tiếp những hạng mục thi công, giải quyết vấn đề phát sinh và đảm bảo công trình hoàn thiện đúng theo thiết kế.

  • Bảo dưỡng và kiểm tra chất lượng hệ thống sau thi công: Sau khi hệ thống cấp thoát nước đi vào hoạt động, kỹ sư sẽ tiếp tục thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ. Điều này giúp đảm bảo hệ thống duy trì hiệu quả lâu dài và hoạt động đúng chức năng.

  • Tham gia những hoạt động giáo dục cộng đồng về bảo vệ nguồn nước: Kỹ sư cấp thoát nước thường xuyên tham gia vào chương trình giáo dục cộng đồng về tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

Lưu ý: Đây chỉ là mô tả chung khi tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước, thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng công trình và môi trường làm việc.

Kỹ sư cấp thoát nước đảm nhiệm nhiều công việc nghiên cứu, thiết kế, giám sát thi công và bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước
Kỹ sư cấp thoát nước đảm nhiệm nhiều công việc nghiên cứu, thiết kế, giám sát thi công và bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư cấp thoát nước

Để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về trình độ học vấn, kỹ năng chuyên môn và phẩm chất cá nhân. Yêu cầu này giúp đảm bảo rằng người lao động không chỉ có đủ năng lực thực hiện công việc mà còn có khả năng đối phó với những thách thức trong công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và sáng tạo.

  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cấp thoát nước, Kỹ thuật Xây dựng, Môi trường hoặc một số ngành học liên quan. Ứng viên cần có kiến thức chuyên sâu về hệ thống cấp thoát nước, bao gồm nguyên tắc hoạt động, các thiết bị và vật liệu sử dụng, quy trình thiết kế, thi công, vận hành và quản lý hệ thống.

  • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu nguyên tắc cơ bản về xây dựng dân dụng, thiết kế/tính toán thủy lực, kỹ năng vẽ 3D AutoCAD, kiến thức về toán học, địa lý và khoa học, cũng như công nghệ và khoa học kỹ thuật. Có khả năng sử dụng thành thạo những phần mềm chuyên dụng như AutoCAD, Revit, WaterCAD.

  • Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên làm công việc giám sát cấp thoát nước, thi công cho các công trình xây dựng phức tạp. Nếu chưa có kinh nghiệm, có thể bắt đầu ở vị trí trợ lý cho kỹ sư lành nghề để tích lũy kinh nghiệm.

  • Kỹ năng kỹ thuật: Có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật và thiết kế hệ thống cấp thoát nước chính xác, tính toán thủy lực và thủy văn cho hệ thống cấp thoát nước, sử dụng thiết bị đo đạc và kiểm tra chất lượng nước.

  • Kỹ năng mềm: Khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt, làm việc độc lập và nhóm hiệu quả, giải quyết vấn đề và ra quyết định sáng suốt. Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

  • Phẩm chất cá nhân: Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong mọi công việc, có trách nhiệm cao, trung thực, đạo đức nghề nghiệp tốt. Có tinh thần học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng, thích nghi với môi trường làm việc mới và áp lực công việc cao.

Lưu ý: Đây chỉ là những yêu cầu tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước cơ bản, mỗi công ty có thể có những tiêu chí riêng tùy thuộc vào đặc thù công việc và yêu cầu của từng dự án cụ thể.

Ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước đặc thù
Ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước đặc thù

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước nhiều

Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng, kéo theo nhu cầu cấp thiết về việc nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp thoát nước. Những thành phố lớn và khu vực phát triển mạnh về hạ tầng tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng,... không chỉ cần nguồn nhân lực để phát triển dự án cấp thoát nước mà còn phải đối mặt với yêu cầu nâng cấp và bảo trì hệ thống cũ.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư cấp thoát nước Hà Nội

Hà Nội luôn đứng đầu trong danh sách những thành phố có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước. Với sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, đặc biệt là các dự án khu đô thị mới, công trình công cộng và dự án cấp thoát nước khu vực ven đô, kỹ sư cấp thoát nước tại Hà Nội có cơ hội phát triển nghề nghiệp rất lớn.

Hàng trăm công ty xây dựng, tổ chức chính phủ và công ty tư vấn luôn tìm kiếm ứng viên có kiến thức vững vàng và khả năng giải quyết vấn đề phức tạp liên quan đến hệ thống cấp thoát nước đô thị.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư cấp thoát nước TP. HCM

TP. HCM là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước rất cao. Thành phố này đang thực hiện hàng loạt dự án xây dựng lớn, bao gồm khu đô thị, cao ốc văn phòng và hệ thống cơ sở hạ tầng cải thiện chất lượng sống của người dân.

Những kỹ sư có kỹ năng về thiết kế, quản lý công trình và kiểm soát chất lượng hệ thống cấp thoát nước có cơ hội việc làm lớn tại đây, đáp ứng được yêu cầu không ngừng tăng trưởng của thị trường xây dựng và hạ tầng.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư cấp thoát nước Đà Nẵng

Với sự phát triển về ngành du lịch và cơ sở hạ tầng, Đà Nẵng cũng là một thị trường tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước đầy tiềm năng. Hàng trăm dự án về khu đô thị, khu công nghiệp và các công trình hạ tầng tại đây tạo ra nhu cầu tuyển dụng lớn về kỹ sư có kinh nghiệm trong việc thiết kế, thi công và bảo trì hệ thống cấp thoát nước.

Kỹ sư cấp thoát nước tại Đà Nẵng cần có khả năng làm việc với những dự án quy mô lớn, đồng thời phải am hiểu tiêu chuẩn về kỹ thuật và an toàn.

Tại những thành phố lớn nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước tăng cao
Tại những thành phố lớn nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước tăng cao

Tuyển dụng việc làm kỹ sư cấp thoát nước Hải Phòng

Hải Phòng là thành phố cảng và trung tâm công nghiệp của miền Bắc, cũng đang gia tăng nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước. Nhiều dự án xây dựng nhà ở, khu công nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng lớn đang thúc đẩy nhu cầu về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Kỹ sư cấp thoát nước tại Hải Phòng cần có khả năng làm việc dưới áp lực cao, đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật khắt khe trong những công trình quan trọng.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành phố khác như Bình Dương, Đồng NaiCần Thơ cũng đang tích cực tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước để phục vụ cho sự phát triển hạ tầng và công nghiệp của địa phương.

Nghề kỹ sư cấp thoát nước là một nghề nghiệp có ý nghĩa xã hội cao và mang lại nhiều cơ hội phát triển. Với sự phát triển nhanh chóng của hàng loạt đô thị, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cấp thoát nước sẽ còn tiếp tục tăng cao trong tương lai. Những khu vực này đều cần nguồn nhân lực có tay nghề cao để tham gia vào các công trình thiết yếu, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế.