Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trần Phú, Mộ Lao, Hà đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
- Thực hiện triển khai hồ sơ thiết kế hệ thống PCCC
- Có hiểu biết về lĩnh vực điện, tủ bảng điện, hệ thống PCCC và các hệ thống Cơ điện khác.
- Biết đọc hồ sơ bản vẽ thiết kế hệ thống PCCC và các hệ thống Cơ điện khác.
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên là nam
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Trình độ học vấn từ Trung cấp/ Cao đẳng trở lên.
- Biết sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.
- Sử dụng word/excel trên mức cơ bản.
- Trung thực, nhiệt tình, siêng năng, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực tiến độ công việc.
Quyền lợi
- Lương: Thu nhập từ 6-12 triệu đồng, sau thử việc 1-2 tháng sẽ thỏa thuận tùy theo năng lực và yêu cầu của ứng viên.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, lành mạnh, đoàn kết, phù hợp cho các ứng viên ham học hỏi, hoàn thiện chuyên nghành bản thân.
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Trình độ học vấn từ Trung cấp/ Cao đẳng trở lên.
- Biết sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.
- Sử dụng word/excel trên mức cơ bản.
- Trung thực, nhiệt tình, siêng năng, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực tiến độ công việc.
Quyền lợi
- Lương: Thu nhập từ 6-12 triệu đồng, sau thử việc 1-2 tháng sẽ thỏa thuận tùy theo năng lực và yêu cầu của ứng viên.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, lành mạnh, đoàn kết, phù hợp cho các ứng viên ham học hỏi, hoàn thiện chuyên nghành bản thân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI