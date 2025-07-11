Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 11/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG

Kỹ sư cấp thoát nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Phú, Mộ Lao, Hà đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Thực hiện triển khai hồ sơ thiết kế hệ thống PCCC
- Có hiểu biết về lĩnh vực điện, tủ bảng điện, hệ thống PCCC và các hệ thống Cơ điện khác.
- Biết đọc hồ sơ bản vẽ thiết kế hệ thống PCCC và các hệ thống Cơ điện khác.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên là nam
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Trình độ học vấn từ Trung cấp/ Cao đẳng trở lên.
- Biết sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.
- Sử dụng word/excel trên mức cơ bản.
- Trung thực, nhiệt tình, siêng năng, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực tiến độ công việc.
Quyền lợi
- Lương: Thu nhập từ 6-12 triệu đồng, sau thử việc 1-2 tháng sẽ thỏa thuận tùy theo năng lực và yêu cầu của ứng viên.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, lành mạnh, đoàn kết, phù hợp cho các ứng viên ham học hỏi, hoàn thiện chuyên nghành bản thân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà MD Complex (Tòa VP), số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

