Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Phú, Mộ Lao, Hà đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Thực hiện triển khai hồ sơ thiết kế hệ thống PCCC

- Có hiểu biết về lĩnh vực điện, tủ bảng điện, hệ thống PCCC và các hệ thống Cơ điện khác.

- Biết đọc hồ sơ bản vẽ thiết kế hệ thống PCCC và các hệ thống Cơ điện khác.

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên là nam

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Trình độ học vấn từ Trung cấp/ Cao đẳng trở lên.

- Biết sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.

- Sử dụng word/excel trên mức cơ bản.

- Trung thực, nhiệt tình, siêng năng, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực tiến độ công việc.

Quyền lợi

- Lương: Thu nhập từ 6-12 triệu đồng, sau thử việc 1-2 tháng sẽ thỏa thuận tùy theo năng lực và yêu cầu của ứng viên.

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, lành mạnh, đoàn kết, phù hợp cho các ứng viên ham học hỏi, hoàn thiện chuyên nghành bản thân.

