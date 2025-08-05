Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2025
Kỹ sư cấp thoát nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện lên thiết kế cơ sở hệ thống công nghệ liên quan cấp thoát nước cho các dự án Công ty (Được đào tạo).
- Bóc tách khối lượng theo bản vẽ thiết kế.
- Các công việc khác theo yêu cầu Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan môi trường, cấp thoát nước,Điện, Hạ tầng kỹ thuật...
- Chăm chỉ, nhiệt tình, biết sắp xếp công việc
- Sử dụng được phần mềm thiết kế Autocad mức tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại văn phòng trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở.
- Có cơ hội thăng tiến theo năng lực.
- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT ....
- Lương + Thưởng dự án.
- Thưởng các ngày lễ, tết, di lịch hè hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tâng 11, Toà nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

