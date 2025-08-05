Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện lên thiết kế cơ sở hệ thống công nghệ liên quan cấp thoát nước cho các dự án Công ty (Được đào tạo).

- Bóc tách khối lượng theo bản vẽ thiết kế.

- Các công việc khác theo yêu cầu Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan môi trường, cấp thoát nước,Điện, Hạ tầng kỹ thuật...

- Chăm chỉ, nhiệt tình, biết sắp xếp công việc

- Sử dụng được phần mềm thiết kế Autocad mức tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại văn phòng trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở.

- Có cơ hội thăng tiến theo năng lực.

- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT ....

- Lương + Thưởng dự án.

- Thưởng các ngày lễ, tết, di lịch hè hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin