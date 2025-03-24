Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Alphaco Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, số 98, đường Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Thiết kế hệ thống cấp thoát nước các công trình công nghiệp ...

• Lập bản vẽ thi công (Shop drawing); bóc tách chủng loại vật tư, khối lượng, vật liệu… theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

• Kiểm soát các khối lượng phát sinh do thay đổi thiết kế.

• Lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán.

• Các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ Đại học, các chuyên ngành có liên quan: Điện, tự động hóa, nhiệt lạnh, cơ khí, kỹ thuật công trình, cấp thoát nước, môi trường, HVAC, PCCC...

• Nhiệt tình với công việc và có hiểu biết công việc tư vấn và thiết kế M&E

• Ưu tiên nhanh nhẹn, hòa đồng và có khả năng làm việc dưới áp lực cao, làm thêm giờ khi được yêu cầu.

• Ưu tiên giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

• Thành thạo phần mềm thiết kế AutoCad và MS Office

• Có nguyện vọng làm việc lâu dài và gắn bó tại công ty

• Ưu tiên có kinh nghiệm làm dự án, thiết kế.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Alphaco Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Alphaco Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin