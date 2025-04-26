Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa FLC Landmark, ngõ 5 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát hiện trạng và thu thập số liệu liên quan đến hệ thống cấp thoát nước cho các dự án

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước: Tính toán, lên bản vẽ kỹ thuật, lựa chọn vật tư thiết bị, kiểm tra sự phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành.

Lập dự toán, bóc tách khối lượng, kiểm tra khối lượng thi công liên quan đến hệ thống cấp thoát nước.

Giám sát thi công ngoài công trường (nếu cần): đảm bảo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ thi công.

Cập nhật và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới, công nghệ mới trong lĩnh vực cấp thoát nước.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Cấp thoát nước, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Hạ tầng,...

Có kiến thức vững về thiết kế, thi công hệ thống cấp thoát nước.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và quản lý thời gian tốt.

Có khả năng đi công tác.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Môi trường làm việc tập đoàn lớn, chuyên nghiệp.

Hưởng ưu đãi nội bộ dành cho nhân viên tại các quần thể tại FLC trên cả nước

Các chế độ phúc lợi theo luật lao động và chế độ chung của Tập đoàn (thưởng các dịp lễ tết, tháng lương 13...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin