Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4; Tòa nhà N07B1.2, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
– Thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho các dự án xử lý nước mưa Siphonic, xử lý nước cấp và nước thải.
– Triển khai bản vẽ thi công, bóc tách khối lượng, lập hồ sơ thiết kế.
– Tham gia giám sát, thi công, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước tại công trình.
– Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho khách hàng và đội thi công.
– Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Thủy Lợi, Môi trường hoặc các ngành liên quan.
– Kinh nghiệm: 0 – 3 năm (chấp nhận sinh viên mới ra trường, sẽ được đào tạo).
– Sử dụng tốt AutoCAD, Excel và các phần mềm hỗ trợ thiết kế.
– Có kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.
– Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.
– Kinh nghiệm: 0 – 3 năm (chấp nhận sinh viên mới ra trường, sẽ được đào tạo).
– Sử dụng tốt AutoCAD, Excel và các phần mềm hỗ trợ thiết kế.
– Có kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.
– Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH Thì Được Hưởng Những Gì
– Mức lương: 10 – 15 triệu/tháng (tùy theo năng lực).
– Được đào tạo chuyên sâu về thiết kế và thi công hệ thống cấp thoát nước.
– Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
– Thưởng theo dự án, lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
– Được đào tạo chuyên sâu về thiết kế và thi công hệ thống cấp thoát nước.
– Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
– Thưởng theo dự án, lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI