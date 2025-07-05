Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4; Tòa nhà N07B1.2, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

– Thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho các dự án xử lý nước mưa Siphonic, xử lý nước cấp và nước thải.

– Triển khai bản vẽ thi công, bóc tách khối lượng, lập hồ sơ thiết kế.

– Tham gia giám sát, thi công, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước tại công trình.

– Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho khách hàng và đội thi công.

– Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Thủy Lợi, Môi trường hoặc các ngành liên quan.

– Kinh nghiệm: 0 – 3 năm (chấp nhận sinh viên mới ra trường, sẽ được đào tạo).

– Sử dụng tốt AutoCAD, Excel và các phần mềm hỗ trợ thiết kế.

– Có kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

– Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương: 10 – 15 triệu/tháng (tùy theo năng lực).

– Được đào tạo chuyên sâu về thiết kế và thi công hệ thống cấp thoát nước.

– Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

– Thưởng theo dự án, lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác của công ty.

