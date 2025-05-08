Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lâm Sơn, Lương Sơn, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ

Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Linh: cần tuyển

KỸ SƯ CƠ KHÍ :

Vẽ đồ họa theo yêu cầu cấp trên, xuống xưởng thực tế, lập trình robot và 1 số công việc khác theo yêu cầu cấp trên trong lĩnh vực kỹ thuật. sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ Autocad

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng Word, Excell,

- Có kinh nghiệm trong nghề.

- Nắm chắc kiến thức về dung sai và phương pháp gia công.

- Hiểu nguyên lý hoạt động, phương pháp tính, chọn các thiết bị tiêu chuẩn như động cơ, robot.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Sau thử việc nếu nhà xa có thể cấp xe và công tác phí đi lại phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Linh

