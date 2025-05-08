Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Linh
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lâm Sơn, Lương Sơn, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ
Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Linh: cần tuyển
KỸ SƯ CƠ KHÍ :
Vẽ đồ họa theo yêu cầu cấp trên, xuống xưởng thực tế, lập trình robot và 1 số công việc khác theo yêu cầu cấp trên trong lĩnh vực kỹ thuật. sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ Autocad
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng Word, Excell,
- Có kinh nghiệm trong nghề.
- Nắm chắc kiến thức về dung sai và phương pháp gia công.
- Hiểu nguyên lý hoạt động, phương pháp tính, chọn các thiết bị tiêu chuẩn như động cơ, robot.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng Word, Excell,
- Có kinh nghiệm trong nghề.
- Nắm chắc kiến thức về dung sai và phương pháp gia công.
- Hiểu nguyên lý hoạt động, phương pháp tính, chọn các thiết bị tiêu chuẩn như động cơ, robot.
Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Sau thử việc nếu nhà xa có thể cấp xe và công tác phí đi lại phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI