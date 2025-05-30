Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH GPOWER Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ciputra - Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên cấu hình phần cứng cho các dự án tự động hóa

Thiết kế mạch điều khiển và lựa chọn thiết bị cho tủ điện

Lập bản vẽ điện cho bên đấu nối lắp ráp

Lập trình PLC, HMI cho các dự án máy móc

Tư vấn hỗ trợ bên Cơ khí hoặc khách hàng về thiết bị cũng như cách cài đặt sử dụng thiết bị.

Tham gia lắp đặt, vận hành các sản phẩm máy móc do công ty thiết kế tại công ty khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, hệ thống điện điều khiển tự động, tự động hóa

Nam, dưới 33 tuổi

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về lĩnh vực tự động hóa

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt

Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước khi được yêu cầu

Có kỹ năng làm việc nhóm, chủ động trong công việc, năng động, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc

Có khả năng tư duy logic, sáng tạo, giải quyết vấn đề nhanh nhạy

Tại Công ty TNHH GPOWER Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên tới 20 triệu/tháng, xét tăng lương hàng năm

Tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu của đối tác nước ngoài (online + offline)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và linh động

Tham gia đầy đủ bảo hiểm, thưởng các dịp lễ tết theo quy định nhà nước BHXH, BHYT, BHTN

Đi du lịch nghỉ mát hàng năm

Hỗ trợ chi phí công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GPOWER Việt Nam

