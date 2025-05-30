Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH GPOWER Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH GPOWER Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty TNHH GPOWER Việt Nam

Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại Công ty TNHH GPOWER Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ciputra

- Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên cấu hình phần cứng cho các dự án tự động hóa
Thiết kế mạch điều khiển và lựa chọn thiết bị cho tủ điện
Lập bản vẽ điện cho bên đấu nối lắp ráp
Lập trình PLC, HMI cho các dự án máy móc
Tư vấn hỗ trợ bên Cơ khí hoặc khách hàng về thiết bị cũng như cách cài đặt sử dụng thiết bị.
Tham gia lắp đặt, vận hành các sản phẩm máy móc do công ty thiết kế tại công ty khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, hệ thống điện điều khiển tự động, tự động hóa
Nam, dưới 33 tuổi
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về lĩnh vực tự động hóa
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt
Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước khi được yêu cầu
Có kỹ năng làm việc nhóm, chủ động trong công việc, năng động, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc
Có khả năng tư duy logic, sáng tạo, giải quyết vấn đề nhanh nhạy

Tại Công ty TNHH GPOWER Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên tới 20 triệu/tháng, xét tăng lương hàng năm
20 triệu/tháng
Tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu của đối tác nước ngoài (online + offline)
đào tạo chuyên sâu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và linh động
Tham gia đầy đủ bảo hiểm, thưởng các dịp lễ tết theo quy định nhà nước BHXH, BHYT, BHTN
Đi du lịch nghỉ mát hàng năm
Hỗ trợ chi phí công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GPOWER Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH GPOWER Việt Nam

Công ty TNHH GPOWER Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số nhà 27, tổ 4 Đường Cầu Vồng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

