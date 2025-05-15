Tuyển Nhân viên kỹ thuật AURA MEDICAL PREMIUM COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật AURA MEDICAL PREMIUM COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

AURA MEDICAL PREMIUM COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
AURA MEDICAL PREMIUM COMPANY LIMITED

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại AURA MEDICAL PREMIUM COMPANY LIMITED

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Vận hành hệ thống kỹ thuật tại tòa nhà : hệ thống điện, nước, điều hoà, PCCC.
- Kiểm tra, theo dõi các hệ thống kỹ thuật, nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả , tiết kiệm.
- Ngăn ngừa, sửa chữa các sự cố liên quan đến các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà và báo cáo kết quả thực hiện.
- Báo cáo kịp thời các sự cố lớn trong công việc cho Trưởng ca hoặc Kỹ sư trưởng giải quyết đồng thời nhanh chóng tiến hành cô lập hoặc khắc phục sự cố để giảm thiểu thiệt hại, theo hướng dẫn của trưởng ca
- Sửa chữa, thay thế các linh kiện trong hệ thống kỹ thuật như: CB, công tắc, thay bóng đèn, van nước ....
- Thực hiện công việc bảo trì các hệ thống kỹ thuật theo kế hoạch được duyệt.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Bằng cấp: Trung cấp trở hoăc chứng chỉ liên quan.
- Đã từng có kinh nghiệm liên quan là một lợi thế.

Tại AURA MEDICAL PREMIUM COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10,000,000 đến 11,000,000 (thương lượng theo năng lực, thâm niên)
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, coi trọng năng lực của nhân viên.
- Xét tăng lương, thưởng dựa trên năng lực cống hiến và hiệu quả công việc, theo tình hình kinh doanh.
- Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích tư duy sáng tạo và áp dụng sáng kiến của cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AURA MEDICAL PREMIUM COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AURA MEDICAL PREMIUM COMPANY LIMITED

AURA MEDICAL PREMIUM COMPANY LIMITED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 43 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

