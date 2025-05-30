Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9 ngõ 25 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

+ Lên bản vẽ thiết kế, lên dự toán bóc tách vật tư

+ Theo dõi tiến độ các dự án

+ Lên kế hoạch đặt hàng vật tư

+ Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của quản lý...

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí - chế tạo

+ Ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên

+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

+ Sử dụng được phần mềm 3D cơ khí, autocad

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và hòa đồng

+ Thưởng tháng lương thứ 13, Tết âm lịch, các ngày lễ lớn trong năm.

+ Được phụ cấp ăn trưa và phụ cấp theo công việc.

+Tham gia các chế độ BHXH, chế độ nghỉ phép (đầy đủ theo quy định của Nhà Nước) sau khi ký HĐLĐ chính thức.

+ Được đào tạo thêm để nâng cao trình độ chuyên môn

+ Nghỉ chiều T7 và CN và các ngày lễ, Tết theo quy định nhà nước.

+ Lương từ khởi điểm 9tr - 12tr/tháng, phụ cấp ăn trưa. Lương tăng bất cứ lúc nào tùy theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM

