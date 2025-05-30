Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 ngõ 25 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

+ Lên bản vẽ thiết kế, lên dự toán bóc tách vật tư
+ Theo dõi tiến độ các dự án
+ Lên kế hoạch đặt hàng vật tư
+ Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của quản lý...

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí - chế tạo
+ Ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên
+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
+ Sử dụng được phần mềm 3D cơ khí, autocad

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và hòa đồng
+ Thưởng tháng lương thứ 13, Tết âm lịch, các ngày lễ lớn trong năm.
+ Được phụ cấp ăn trưa và phụ cấp theo công việc.
+Tham gia các chế độ BHXH, chế độ nghỉ phép (đầy đủ theo quy định của Nhà Nước) sau khi ký HĐLĐ chính thức.
+ Được đào tạo thêm để nâng cao trình độ chuyên môn
+ Nghỉ chiều T7 và CN và các ngày lễ, Tết theo quy định nhà nước.
+ Lương từ khởi điểm 9tr - 12tr/tháng, phụ cấp ăn trưa. Lương tăng bất cứ lúc nào tùy theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CKM VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

