Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Kiên Giang thu nhập 23 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: VPBH Hà Tiên - Dự Án New Vegas - Lô A5, KĐT mới Hà Tiên, Đường 6, KP2, Phường Pháo Đài, Thành Phố Hà Tiên, Kiên Giang, Hà Tiên

Quản lý, thiết kế, chỉ đạo và giám sát dự án xây dựng một cách an toàn, kịp thời và bền vững.

Tiến hành khảo sát công trình và phân tích dữ liệu (bản đồ, báo cáo, kiểm tra, bản vẽ...).

Thực hiện các nghiên cứu nghiệp vụ và tính khả thi, vẽ bản thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, nguyên vật liệu và chi phí.

Cung cấp tư vấn và giải quyết các vấn đề/thiếu sót phát sinh.

Giám sát và hướng dẫn nhân viên, liên hệ với các bên liên quan.

Giám sát tiến độ và lập báo cáo về tình hình dự án.

Quản lý ngân sách và mua trang thiết bị/nguyên vật liệu.

Tuân theo hướng dẫn và các quy định của ngành, bao gồm giấy phép, tiêu chuẩn an toàn... và cung cấp tài liệu kỹ thuật cũng như giấy tờ khác theo yêu cầu.

Có kinh nghiệm làm ở vị trí kỹ sư xây dựng tối thiểu từ 3 năm trở lên.

Bằng cấp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Có chứng chỉ giám sát đúng chuyên ngành từ hạng 2 trở lên.

Ưu tiên các nhân sự đang làm công việc của nhà thầu thi công. Có kinh nghiệm cả hiện trường và hồ sơ.

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế AutoCAD, Civil 3D hoặc tương tự.

Kỹ năng quản lý và giám sát dự án.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực

Thưởng hiệu quả công việc sau mỗi công trình

Lương thưởng tháng 13,14 theo tình hình kinh doanh.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng các ngày lễ của năm: 30/4; 01/05; 02/09; tết dương lịch, âm lịch.

Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc ổn định, năng động, chuyên nghiệp, thách thức.

