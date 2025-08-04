Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TILICO làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Ưu tiên Từ 25 đến 35 tuổi

- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.

- Kỷ luật, trung thực, chủ động.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TILICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng thỏa thuận + kpi + phụ cấp công tác phí. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực và phát triển bản thân.

- Được tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước

- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TILICO

