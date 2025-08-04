Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TILICO làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TILICO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang:
- Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: Ưu tiên Từ 25 đến 35 tuổi
- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.
- Kỷ luật, trung thực, chủ động.
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TILICO Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Lương cứng thỏa thuận + kpi + phụ cấp công tác phí. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực và phát triển bản thân.
- Được tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước
- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TILICO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
