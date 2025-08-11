Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm công nghiệp Trường An, An Khán, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổ chức và thực hiện công tác hành chính

Chấm công, tính lương cho nhân sự

Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó.

Duy trì 5S trong công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên,

Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm làm hành chính nhân sự, không có sẽ được đào tạo

Thành thạo word, excel, powerpoint

Tuổi từ 22 - 35 tuổi

Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu được giao.

Có khả năng giao tiếp, chịu áp lực cao trong công việc, chủ động trong giao tiếp

Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cầu tiến

Hưởng đầy đủ chế độ (phép năm, bảo hiểm, du lịch, thưởng, ăn trưa …) theo quy định

Ứng viên trúng tuyển có thể được đi làm ngay

Địa điểm làm việc: Công ty CP đá tự nhiên VNS, cụm CN Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS

