Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cụm công nghiệp Trường An, An Khán, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tổ chức và thực hiện công tác hành chính
Chấm công, tính lương cho nhân sự
Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó.
Duy trì 5S trong công ty
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên,
Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm làm hành chính nhân sự, không có sẽ được đào tạo
Thành thạo word, excel, powerpoint
Tuổi từ 22 - 35 tuổi
Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu được giao.
Có khả năng giao tiếp, chịu áp lực cao trong công việc, chủ động trong giao tiếp
Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực
Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm làm hành chính nhân sự, không có sẽ được đào tạo
Thành thạo word, excel, powerpoint
Tuổi từ 22 - 35 tuổi
Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu được giao.
Có khả năng giao tiếp, chịu áp lực cao trong công việc, chủ động trong giao tiếp
Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cầu tiến
Hưởng đầy đủ chế độ (phép năm, bảo hiểm, du lịch, thưởng, ăn trưa …) theo quy định
Ứng viên trúng tuyển có thể được đi làm ngay
Địa điểm làm việc: Công ty CP đá tự nhiên VNS, cụm CN Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Hưởng đầy đủ chế độ (phép năm, bảo hiểm, du lịch, thưởng, ăn trưa …) theo quy định
Ứng viên trúng tuyển có thể được đi làm ngay
Địa điểm làm việc: Công ty CP đá tự nhiên VNS, cụm CN Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI