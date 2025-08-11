Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Nam Cường, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý, chăm sóc khách hàng hiện có, đảm bảo độ phủ sâu sản phẩm.

- Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng doanh nghiệp (trường học, công ty, dự án…)

- Phối hợp với team Marketing triển khai các chương trình khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm mới đến khách hàng.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đề xuất giải pháp phát triển kênh.

- Thực hiện các công tác chuyên môn theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi từ 25–30 tuổi,

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Tố chất cá nhân:

+ Trung thực, có trách nhiệm, sẵn sàng đi công tác nếu cần.

+ Thái độ tích cực, cầu tiến và sẵn sàng gắn bó lâu dài với công ty.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, chủ động trong công việc.

+ Kỹ năng sử dụng máy tính và tin học văn phòng thành thạo

+ Ứng viên biết vận dụng công cụ AI cơ bản: Chat GPT, Grok 3 là một lợi thế

- Kinh nghiệm:

+ Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên ngành hàng tiêu dùng, văn phòng phẩm, thiết bị giáo dục.

+ Có khả năng làm việc độc lập, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng theo tuyến.

+ Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ với các doanh nghiệp, trường học, hoặc từng làm việc với khách hàng tổ chức.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ + Thưởng định kỳ theo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Được tham gia đào tạo các lớp để hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ nghề nghiệp.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động: chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm…

- Được hưởng các chế độ phúc lợi nội bộ: Kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát triển cá nhân.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng tháng, quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như: team building, du xuân, nghỉ mát…

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện. Thay đổi, phát triển con người bên cạnh phát triển về nghề nghiệp, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN

