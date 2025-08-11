Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 82c , lê văn mầm , kp đông thành , p tân đông hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
+ Nghiên cứu từ khóa phù hợp ngành panel cách nhiệt và các chiến dịch liên quan.
+ Viết hoặc quản lý viết bài chuẩn SEO.
+ Tối ưu onpage, offpage, technical SEO.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bắt buộc: Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm SEO & Google Ads
Ưu tiên: Đã từng làm trong ngành vật liệu xây dựng , vật liệu cách âm , cách nhiệt vv…
Thành thạo các công cụ : Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, Keyword Planner, and Ahrefs/Semrush.
Hiểu có bản về tối ưu landing page , UI/UX cho ngành xây dựng & công trình .
Kỹ năng phân tích dữ liệu , đọc báo cáo , đề xuất giải pháp tối ưu .
Trung thực , chủ động , chịu trách nhiệm với KPI cam kết .
Ưu tiên: Đã từng làm trong ngành vật liệu xây dựng , vật liệu cách âm , cách nhiệt vv…
Thành thạo các công cụ : Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, Keyword Planner, and Ahrefs/Semrush.
Hiểu có bản về tối ưu landing page , UI/UX cho ngành xây dựng & công trình .
Kỹ năng phân tích dữ liệu , đọc báo cáo , đề xuất giải pháp tối ưu .
Trung thực , chủ động , chịu trách nhiệm với KPI cam kết .
Tại CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Lương 10-15 triệu / tháng ( tùy năng lực ) + thưởng KPI.
Thưởng nóng theo hiệu quả chiến dịch ( Chốt đơn , tăng doanh số )
Môi trường làm việc ổn định , có định hướng lâu dài.
Được training thêm về ngành thi công panel cách nhiệt nếu chưa từng làm .
Thưởng nóng theo hiệu quả chiến dịch ( Chốt đơn , tăng doanh số )
Môi trường làm việc ổn định , có định hướng lâu dài.
Được training thêm về ngành thi công panel cách nhiệt nếu chưa từng làm .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI