Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 82c , lê văn mầm , kp đông thành , p tân đông hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Nghiên cứu từ khóa phù hợp ngành panel cách nhiệt và các chiến dịch liên quan.
+ Viết hoặc quản lý viết bài chuẩn SEO.
+ Tối ưu onpage, offpage, technical SEO.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc: Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm SEO & Google Ads
Ưu tiên: Đã từng làm trong ngành vật liệu xây dựng , vật liệu cách âm , cách nhiệt vv…
Thành thạo các công cụ : Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, Keyword Planner, and Ahrefs/Semrush.
Hiểu có bản về tối ưu landing page , UI/UX cho ngành xây dựng & công trình .
Kỹ năng phân tích dữ liệu , đọc báo cáo , đề xuất giải pháp tối ưu .
Trung thực , chủ động , chịu trách nhiệm với KPI cam kết .

Tại CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương 10-15 triệu / tháng ( tùy năng lực ) + thưởng KPI.
Thưởng nóng theo hiệu quả chiến dịch ( Chốt đơn , tăng doanh số )
Môi trường làm việc ổn định , có định hướng lâu dài.
Được training thêm về ngành thi công panel cách nhiệt nếu chưa từng làm .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG

CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 82C , Lê Văn Mầm , KP Đông Thành , P Tân Đông Hiệp , TP Dĩ An , Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

