Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 82c , lê văn mầm , kp đông thành , p tân đông hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Nghiên cứu từ khóa phù hợp ngành panel cách nhiệt và các chiến dịch liên quan.

+ Viết hoặc quản lý viết bài chuẩn SEO.

+ Tối ưu onpage, offpage, technical SEO.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc: Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm SEO & Google Ads

Ưu tiên: Đã từng làm trong ngành vật liệu xây dựng , vật liệu cách âm , cách nhiệt vv…

Thành thạo các công cụ : Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, Keyword Planner, and Ahrefs/Semrush.

Hiểu có bản về tối ưu landing page , UI/UX cho ngành xây dựng & công trình .

Kỹ năng phân tích dữ liệu , đọc báo cáo , đề xuất giải pháp tối ưu .

Trung thực , chủ động , chịu trách nhiệm với KPI cam kết .

Tại CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương 10-15 triệu / tháng ( tùy năng lực ) + thưởng KPI.

Thưởng nóng theo hiệu quả chiến dịch ( Chốt đơn , tăng doanh số )

Môi trường làm việc ổn định , có định hướng lâu dài.

Được training thêm về ngành thi công panel cách nhiệt nếu chưa từng làm .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV CÁCH NHIỆT VĂN DŨNG

