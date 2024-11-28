Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 180 Triệu

Mức lương 10 - 180 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà CT5 KDT Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Dự toán công trình

Lập dự toán thi công công trình, tổng dự toán, tổng mức đầu tư;

Bóc tách khối lượng và lập dự toán phần xây dựng;

Lập và theo dõi hợp đồng với các đối tác của Công ty;

Hồ sơ thanh quyết toán;

Quản lý quá trình đặt hàng mua sắm máy móc, vật tư, thiết bị phục vụ thi công trên dự án và kiểm soát hao hụt vật tư để tối ưu hóa việc sử dụng và giảm thiểu lãng phí

Lập kế hoạch, báo cáo tổng hợp theo dõi đánh giá hoặc so sánh phương án dự toán.;

Đưa ra các giải pháp về giá, vật liệu cho từng công trình;

Lập và gửi báo cáo về dự án, đi hiện trường kiểm tra tiến độ dự án (nếu cần);

Phân tích các dự án, công trình xác định lãi lỗ và so sánh chi phí.

Các công việc khác: Theo yêu cầu của Trưởng nhóm/ Chỉ huy trưởng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngành Xây dựng dân dụng công nghiệp, Kinh tế xây dựng/ Dự toán công trình. hoặc các ngành có liên quan

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm

Giới tính: Nam

Sử dụng thành thạo phần mềm dự toán, Office, AutoCad

Tinh thần trách nhiệm trong công việc, khả năng lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả.

Trung thực, thẳng thắn, tuân thủ kỷ luật..

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 02 tháng

Mức lương được hưởng từ 10-18 triệu đồng/tháng, tùy theo năng lực

từ 10-18 triệu đồng/tháng

Được hưởng tháng lương thứ 13 và các chế độ lương thưởng khác theo quy định của Công ty.

Đóng BHXH theo quy định của luật, được hưởng 12 ngày nghỉ phép trong năm..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA

