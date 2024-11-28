Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 180 Triệu

Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 180 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA

Dự toán công trình

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA

Mức lương
10 - 180 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà CT5 KDT Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 180 Triệu

Lập dự toán thi công công trình, tổng dự toán, tổng mức đầu tư;
Bóc tách khối lượng và lập dự toán phần xây dựng;
Lập và theo dõi hợp đồng với các đối tác của Công ty;
Hồ sơ thanh quyết toán;
Quản lý quá trình đặt hàng mua sắm máy móc, vật tư, thiết bị phục vụ thi công trên dự án và kiểm soát hao hụt vật tư để tối ưu hóa việc sử dụng và giảm thiểu lãng phí
Lập kế hoạch, báo cáo tổng hợp theo dõi đánh giá hoặc so sánh phương án dự toán.;
Đưa ra các giải pháp về giá, vật liệu cho từng công trình;
Lập và gửi báo cáo về dự án, đi hiện trường kiểm tra tiến độ dự án (nếu cần);
Phân tích các dự án, công trình xác định lãi lỗ và so sánh chi phí.
Các công việc khác: Theo yêu cầu của Trưởng nhóm/ Chỉ huy trưởng

Với Mức Lương 10 - 180 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngành Xây dựng dân dụng công nghiệp, Kinh tế xây dựng/ Dự toán công trình. hoặc các ngành có liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
Giới tính: Nam
Sử dụng thành thạo phần mềm dự toán, Office, AutoCad
Tinh thần trách nhiệm trong công việc, khả năng lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả.
Trung thực, thẳng thắn, tuân thủ kỷ luật..

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 02 tháng
Mức lương được hưởng từ 10-18 triệu đồng/tháng, tùy theo năng lực
từ 10-18 triệu đồng/tháng
Được hưởng tháng lương thứ 13 và các chế độ lương thưởng khác theo quy định của Công ty.
Đóng BHXH theo quy định của luật, được hưởng 12 ngày nghỉ phép trong năm..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà A2-16, phố Cao Lỗ, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-kinh-te-thu-nhap-10-180-0-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job259159
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 08/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 19/05/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Quốc Tế SDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 08/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 19/05/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Quốc Tế SDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÚ THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÚ THÁI
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PDM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PDM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THĂNG LONG
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN BKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BKT
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần HTCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần HTCOM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Á- Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Á- Hà Nội
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 180 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA
10 - 180 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm